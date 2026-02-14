Luego de su destitución como director general de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Publica (SEP), Marx Arriaga Navarro arremetió contra la institución acusándola de tener "dos rostros". Por un lado, dijo, hay compromiso, transformación y justicia, por el otro, agregó, está el cinismo y el "puño".

En redes sociales, Arriaga Navarro compartió la carta con la que fue nombrado director de Materiales Educativos en 2019, cuando Delfina Gómez Álvarez, actual gobernadora del Estado de México, era la titular de la Secretaría.

En la misma publicación, el funcionario adjuntó el comunicado de la institución que confirma su salida de la Secretaría y niega cualquier acto de desalojo, tal como fue denunciado por el propio funcionario federal.

"¡En la misma mano caben: caricia y puño! Dos rostros de una institución, pero no de un proyecto... A la izquierda, el compromiso, el encargo, la transformación y justicia. A la derecha, el cinismo del cuatrero; del que entra por la noche a hurtar los bienes del pueblo bueno", escribió.

Marx Arriaga arremete contra la SEP y la acusa de tener "dos rostros" (14/02/2026). Foto: Captura de pantalla

SEP niega desalojo tras acusaciones de Marx Arriaga

Ayer, Marx Arriaga fue destituido del cargo como director de Materiales Educativos, situación que denunció en redes sociales como un acto de "desalojo" con apoyo de elementos policiacos.

“Compañeros, siendo las 12 del día, compañeros de la Secretaría de Educación Pública, subieron con policías a querer sacarnos de la oficina ubicada en Av. Universidad 1200. Los compañeros, sin argumentos, ni siquiera administrativos, y sin identificación vinieron a intimidar", acusó.

Horas más tarde, la institución educativa se pronunció diciendo que no ocurrió ningún acto de desalojo y que el cargo de Arriaga Navarro tendría "un cambio de naturaleza a partir del 15 de febrero", es decir, que a partir de dicha fecha, se buscaría un nuevo nombramiento en esta dirección de la SEP.

Marx Arriaga y las tensiones con la SEP

Mario Delgado, secretario de Educación Pública. Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

La salida de Marx Arriaga de la Secretaría se da luego de tensiones con la institución a cargo de Mario Delgado Carrillo, esto, debido a que hace poco más de un mes consideró que la conducción del sistema educativo mantiene y profundiza procesos de privatización en la educación pública del país.

Además, el funcionario federal acusó en conferencia de prensa que la institución pública es "corrupta" y lo removió del cargo por negarse a cambiar los contenidos de los libros de texto gratuitos que representan a la Nueva Escuela Mexicana.

"Si el único crimen fue querer tener una mejor educación, que me esposen y me lleven. ¡Seguimos luchando!”, expresó Arriaga Navarro poco antes de su destitución.

