Tras la destitución de Marx Arriaga Navarro como director general de Materiales Educativo de la Secretaría de Educación Pública (SEP), organizaciones y políticos se pronunciaron al respecto del hecho.

La Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) expresó su preocupación ante “el espectáculo grotesco y poco valor institucional que se vive dentro de la Secretaría de Educación Pública (SEP)”, luego de la destitución de Marx Arriaga, titular de la Dirección General de Materiales Educativos.

"Este lamentable espectáculo vivido hace tan solo unas pocas horas en las oficinas centrales de la SEP, es solo la punta del iceberg de un sistema educativo colapsado por la negligencia y las políticas fallidas del gobierno federal. Mientras se despide a funcionarios con shows policiales, miles de niños sufren por libros de texto deficientes, escuelas en ruinas y una falta de visión integral para el futuro”, declaró.

Exigió al secretario de Educación, Mario Delgado Carillo y al gobierno federal, que dejen de lado las purgas internas y se enfoquen en resolver la crisis real: garantizar una educación de calidad, libre de ideologías polarizadas que pongan en riesgo el desarrollo y futuro de los niños y niñas de México.

Acusó que la política educativa del gobierno federal, ha sumido al sistema educativo mexicano en una de las peores crisis de los últimos tiempos desde su descomposición a partir de 2018. Por lo que exigieron reformas urgentes, mayor inversión en formación docente, materiales de calidad libres de sesgos, y una estrategia integral que priorice el derecho de nuestros hijos a una educación digna y efectiva.

“La política educativa federal es un fracaso que abandona el aprendizaje en favor de ideologías polarizadas y recortes irresponsables. Como padres, no toleraremos que se trate la educación como una mercancía o un instrumento político. El futuro de México está en juego, y no permitiremos más omisiones que perpetúen esta crisis”, señaló a través de un comunicado.

La UNPF hizo un llamado a las familias, organizaciones civiles y líderes ciudadanos en todo el país para unirse en la defensa de una educación, al asegurar que “estamos llamados a no dejar que secuestren la educación con responsabilidad y a la altura de las circunstancias”, aseguró en el escrito firmado por Israel Sánchez Martínez, presidente nacional de la organización.

Desalojo de Max Arriaga es la postal del fracaso educativo de Morena: Alito Moreno

El desalojo con policías de Max Arriaga de sus oficinas en la SEP es la postal del circo y fracaso educativo que impulsó López Obrador con el aval de Morena para adoctrinar a la niñez mexicana.

Aseveró el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno quien calificó a Max Arriaga de “cobarde, escondido detrás de un escritorio mientras el desastre que dejó en la educación le explotaba en la cara”.

“Ese es el idiota al que pusieron a manosear los libros de texto, que quiso meter su ideología a la fuerza y que trató a millones de niñas y niños como si fueran su experimento”, publicó en sus redes sociales.

“Lo echan porque ya no les sirve, porque es desechable. Entre ellos ya no se soportan. Se están despedazando. Se traicionan. Se filtran todo. Están en caída libre”, indicó.

Marx Arriaga fue despedido por pedir “moches” a sus colaboradores: Héctor Saúl Téllez

El vicecoordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Héctor Saúl Téllez, señaló que Marx Arriaga fue despedido de la dirección general de Materiales Educativos de la SEP por pedir “moches” a sus colaboradores.

“Marx Arriaga, director general de Materiales Educativos, ¡por fin! fue removido de su cargo tras acusaciones de corrupción y adoctrinamiento ideológico. Arriaga habría quitado el salario a sus colaboradores para financiar sus giras de activismo”, expuso el legislador panista en sus redes sociales.

Dijo que Marx Arriaga es un “peligro para el sistema educativo nacional” por incluir ideología de su partido en los libros de texto gratuitos, y contenido sexual que no es apto para los estudiantes de primaria".

“Ideologización de la educación: Acusaciones de promover el "obradorismo" y el socialismo en los libros de texto. Exclusión de mujeres en libros de texto: Se negó a incluir a mujeres en el libro "México Grandeza y Diversidad" de Multigrado de Primaria. Contenido sexual en libros de texto con temas sexuales inapropiados para niños y niñas en edad primaria”, explicó.

