Sobre la reelección de Rafael Guerra Álvarez como presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Ciudad de México por tercera vez, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo subrayó que fue una decisión de los magistrados y aseguró que mientras fue Jefa de Gobierno, “trabajó muy bien con él”.

Durante la conferencia matutina de este viernes 13 de febrero, explicó que a diferencia de la reforma al Poder Judicial Federal, donde se estableció que el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estará en el cargo durante dos años y luego continuará quien obtuvo el segundo lugar en las votaciones del 2025; en el caso de la Ciudad de México se mantuvo que los magistrados decidan quién presidirá el TSJ.

“Cuando nosotros estuvimos en la Ciudad de México, la verdad se trabajó muy bien con él, hubo mucha coordinación para el tema de la atención a los delitos de alto impacto y algunos otros manteniendo, obviamente su autonomía e independencia. Y lo que entiendo es que fue una decisión de todos los magistrados volverlo a elegir”, dijo la Mandataria.

Lee también Sheinbaum rechaza a Ruth González para la gubernatura de SLP

Conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum desde Palacio Nacional (13/02/2026). Foto: Luis Camacho / EL UNIVERSAL

Al preguntarle si se modificará este proceso en otro momento, la Jefa del Ejecutivo indicó que dependerá de la Ciudad de México, pues cada entidad, en su propia Constitución determina las características de la elección de juzgadores. Añadió que le corresponde al Poder Legislativo de la capital decidir si habrá cambios en esta materia.

“A nivel federal se definió para el Poder Judicial Federal y en los estados cada estado definió sus propias características. Hay algunos estados incluso que ya cambiaron completamente su Poder Judicial. En algunos casos, fueron reglas similares a la federal y en otros casos cambiaron, como este caso de la Ciudad”, detalló.

En noviembre del año pasado, el magistrado Rafael Guerra Álvarez fue reelegido como presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México por tercera vez. Y en enero de este año, tomó protesta para presidir el TSJ en el periodo de enero 2026 a agosto de 2027.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/apr