Después de que un juez dictó prisión preventiva justificada al exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, por un caso de presunto peculado relacionado con el presunto desvío de cinco millones de pesos de un fondo para personas vulnerables en 2012, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que el Poder Judicial “tendrá que tomar su decisión”.

“No nos corresponde en este caso a nosotros. Cuando hay una denuncia penal, la Fiscalía abre su carpeta y abre ante un juez la orden de aprehensión en su caso y ya el Poder Judicial tendrá que tomar su decisión”, dijo Sheinbaum Pardo en su conferencia mañanera de este viernes 13 de febrero en Palacio Nacional.

Ante la supuesta inyección de agua con sal a niños y niñas con cáncer en el gobierno del expriista en Veracruz, la Mandataria federal opinó que “es un fraude y un delito”.

Presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia matutina desde Palacio Nacional (13/02/2026). Foto: Luis Camacho / EL UNIVERSAL

“Fíjense, antes no había, con el famoso Seguro Popular que tanto defienden, se daba el dinero a los estados y los estados compraban los medicamentos, y se llegaron a dar casos como este de Veracruz, en donde en vez de comprar medicamentos, pues se robaron el dinero.

“Y en vez de dar medicamentos, pues dieron otra cosa. Imagínense a niños enfermos de eso, en efecto tienes razón, eso sí no lo dicen, se les olvidó y era en el esquema de la distribución de los recursos a los estados”, declaró.

