El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, sufrió un nuevo revés que aleja la posibilidad de obtener su libertad en abril próximo, mes en el que cumple su condena de nueve años de prisión por los delitos de lavado dinero y asociación delictuosa.

El juez de control Gustavo Aquiles Villaseñor, dictó prisión preventiva justificada al expriísta por un caso de presunto peculado relacionado con el presunto desvío de cinco millones de pesos de un fondo para personas vulnerables en 2012.

En audiencia en el Centro de Justicia Penal Federal, con sede en el Reclusorio Norte, que duró seis horas y media, la Fiscalía General de la República acusó a Duarte de Ochoa de ordenar la mezcla de recursos federales y estatales para después distribuirlos en cuentas bancarias con el fin de perderles el rastro y desviarlos, mediante un esquema conocido como la "licuadora", para el pago de sueldos, pensiones y proveedores.

Tras la acusación, la defensa del veracruzano se acogió a la ampliación del plazo constitucional para definir su situación jurídica.

Por lo que será hasta el próximo miércoles cuando el juez de control Gustavo Aquiles Villaseñor, definirá si lo vinculada a proceso por el delito de peculado por el que podría alcanzar una pena de dos a 14 años de prisión.

