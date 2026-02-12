Más Información

SRE: Aún quedan más de mil 500 toneladas de ayuda humanitaria para Cuba; destaca llegada de dos buques a la isla

SRE: Aún quedan más de mil 500 toneladas de ayuda humanitaria para Cuba; destaca llegada de dos buques a la isla

Realizan mega aseguramiento de pipas y autos de huachicol en Minatitlán, Veracruz; hallan más de 82 mil litros de hidrocarburo

Realizan mega aseguramiento de pipas y autos de huachicol en Minatitlán, Veracruz; hallan más de 82 mil litros de hidrocarburo

Embajada de EU aplaude a gobierno de México medidas contra competencia desleal; son una piedra en el zapato, dice

Embajada de EU aplaude a gobierno de México medidas contra competencia desleal; son una piedra en el zapato, dice

Designan a Rosaura Martínez Ruíz nueva integrante de la Junta de Gobierno de la UNAM; es hija de la secretaria de Ciencias

Designan a Rosaura Martínez Ruíz nueva integrante de la Junta de Gobierno de la UNAM; es hija de la secretaria de Ciencias

VIDEOS: Al grito de "¡no tenemos miedo!", realizan primera manifestación opositora tras caída de Maduro; congrega a miles en Venezuela

VIDEOS: Al grito de "¡no tenemos miedo!", realizan primera manifestación opositora tras caída de Maduro; congrega a miles en Venezuela

Defensa y Marina asisten a “Conferencia de jefes de Defensa del Hemisferio Occidental”; ratifican compromiso con seguridad regional

Defensa y Marina asisten a “Conferencia de jefes de Defensa del Hemisferio Occidental”; ratifican compromiso con seguridad regional

El exgobernador de Veracruz, , sufrió un nuevo revés que aleja la posibilidad de obtener su libertad en abril próximo, mes en el que cumple su condena de nueve años de prisión por los delitos de lavado dinero y asociación delictuosa.

El juez de control Gustavo Aquiles Villaseñor, dictó prisión preventiva justificada al expriísta por un caso de presunto peculado relacionado con el presunto desvío de cinco millones de pesos de un fondo para personas vulnerables en 2012.

Lee también

En audiencia en el Centro de Justicia Penal Federal, con sede en el Reclusorio Norte, que duró seis horas y media, la Fiscalía General de la República acusó a Duarte de Ochoa de ordenar la mezcla de recursos federales y estatales para después distribuirlos en cuentas bancarias con el fin de perderles el rastro y desviarlos, mediante un esquema conocido como la "licuadora", para el pago de sueldos, pensiones y proveedores.

Tras la acusación, la defensa del veracruzano se acogió a la ampliación del plazo constitucional para definir su situación jurídica.

Por lo que será hasta el próximo miércoles cuando el juez de control Gustavo Aquiles Villaseñor, definirá si lo vinculada a proceso por el delito de peculado por el que podría alcanzar una pena de dos a 14 años de prisión.

Lee también

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

vr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]