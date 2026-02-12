Más Información

La embajada de México en Estados Unidos respondió al congresista republicano , quien criticó a la presidenta y dijo que nuestro país se ha convertido en una “paria regional que roba, expropia empresas y roba ciegamente a los inversionistas estadounidenses”.

El político crítico de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que la separación de poderes en México ha debilitado el Estado de derecho y esto amenaza la inversión y obstaculiza el crecimiento económico.

Al respecto, la embajada de México a cargo del embajador aseguró que nuestro país es un socio sólido y confiable para Estados Unidos y la comunidad internacional.

“El marco legal de México garantiza el debido proceso, el derecho a la propiedad y la separación de poderes, en total conformidad con nuestra Constitución y nuestros compromisos internacionales.

“Mantenemos nuestro compromiso con el , el diálogo constructivo y el fomento de un entorno de confianza mutua y crecimiento económico con todos nuestros socios”, dijo la representación diplomática mexicana.

Destacó que México y son los principales socios comerciales, además que en la administración actual nuestro país ha registrado inversión extranjera directa que alcanzó 40.9 mil millones de dólares en los primeros nueve meses de 2025.

Sheinbaum niega cancelación de encuentro con legisladores de EU

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo negó recientemente que hubiera tenido un encuentro agendado con legisladores de Estados Unidos, luego de que Giménez acusó que la titular del Ejecutivo federal canceló las reuniones con la delegación estadounidense.

