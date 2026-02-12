Más Información
SRE: Aún quedan más de mil 500 toneladas de ayuda humanitaria para Cuba; destaca llegada de dos buques a la isla
Realizan mega aseguramiento de pipas y autos de huachicol en Minatitlán, Veracruz; hallan más de 82 mil litros de hidrocarburo
Embajada de EU aplaude a gobierno de México medidas contra competencia desleal; son una piedra en el zapato, dice
Designan a Rosaura Martínez Ruíz nueva integrante de la Junta de Gobierno de la UNAM; es hija de la secretaria de Ciencias
VIDEOS: Al grito de "¡no tenemos miedo!", realizan primera manifestación opositora tras caída de Maduro; congrega a miles en Venezuela
La embajada de México en Estados Unidos respondió al congresista republicano Carlos Giménez, quien criticó a la presidenta Claudia Sheinbaum y dijo que nuestro país se ha convertido en una “paria regional que roba, expropia empresas y roba ciegamente a los inversionistas estadounidenses”.
El político crítico de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que la separación de poderes en México ha debilitado el Estado de derecho y esto amenaza la inversión y obstaculiza el crecimiento económico.
Al respecto, la embajada de México a cargo del embajador Esteban Moctezuma aseguró que nuestro país es un socio sólido y confiable para Estados Unidos y la comunidad internacional.
Lee también Sheinbaum niega cancelación de encuentro con legisladores de EU; “yo nunca lo confirmé”, dice
“El marco legal de México garantiza el debido proceso, el derecho a la propiedad y la separación de poderes, en total conformidad con nuestra Constitución y nuestros compromisos internacionales.
“Mantenemos nuestro compromiso con el Estado de derecho, el diálogo constructivo y el fomento de un entorno de confianza mutua y crecimiento económico con todos nuestros socios”, dijo la representación diplomática mexicana.
Destacó que México y Estados Unidos son los principales socios comerciales, además que en la administración actual nuestro país ha registrado inversión extranjera directa que alcanzó 40.9 mil millones de dólares en los primeros nueve meses de 2025.
Lee también Sheinbaum reacciona a compra de acero de EU para muro fronterizo; "nosotros construimos puentes", dice
Sheinbaum niega cancelación de encuentro con legisladores de EU
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo negó recientemente que hubiera tenido un encuentro agendado con legisladores de Estados Unidos, luego de que Giménez acusó que la titular del Ejecutivo federal canceló las reuniones con la delegación estadounidense.
Claves de la nueva reforma laboral paulatina de 40 horas; ¿patrones podrán descontarte salario?, aquí te contamos
mahc/apr
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]