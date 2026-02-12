Tijuana, Baja California, 12 de febrero.- Con la finalidad de fortalecer la relación bilateral entre México y Estados Unidos en materia educativa, el presidente municipal de Tijuana, Ismael Burgueño Ruiz, acompañó a alumnos tijuanenses de educación básica en un recorrido al Museo de Arte de San Diego.

La actividad forma parte del programa "Arte Traspasando Fronteras", impulsado por la Secretaría de Cultura municipal; con ello, se busca implementar acciones para el entendimiento cultural y educativo de ambas naciones.

El recorrido se realizó en coordinación entre los Consulados Generales; de Estados Unidos en Tijuana y de México en San Diego.

Ismael Burgueño Ruiz y alumnos de educación básica durante el recorrido en San Diego. Foto: Especial.

Encuentro en un marco migratorio

Este evento se llevó a cabo en un contexto en el que Estados Unidos y México atraviesan tensiones en el marco migratorio; por ello, más allá del intercambio académico, el recorrido impulsa las relaciones culturales, económicas y sociales.

El presidente municipal destacó que la interacción con autoridades estadunidenses debe mantenerse bajo los principios de respeto y defensa a la soberanía nacional, así como en la responsabilidad compartida; tal como lo señala la jefa del Ejecutivo federal, Claudia Sheinbaum.

Tijuana, más que una línea fronteriza

Sobre la misma línea, Burgueño Ruiz sostuvo que Tijuana es una ciudad clave en la frontera norte, por lo que debe promover proyectos que fortalezcan la formación de las juventudes y el entendimiento binacional.

Alumnos tijuanenses de educación básica y en un recorrido al Museo de Arte de San Diego. Foto: Especial.

"La frontera entre Tijuana y San Diego representa más que una línea divisoria: es un espacio de interacción cotidiana donde convergen culturas, economías y familias".

Por dicha razón, el Ayuntamiento se compromete a mantener este tipo de encuentros que fortalezcan el entendimiento bilateral.

