Dos ejemplares de cocodrilo de pantano fueron vistos en la presa Palo Blanco de Ramos Arizpe, Coahuila, especies que están bajo la categoría de Protección Especial y que no corresponden a su sitio original. Las autoridades han exhortado a la ciudadanía a no acercarse a la zona donde se realizó el avistamiento.

La información se corroboró después de que llegara un reporte de avistamiento de un cocodrilo en la presa. Al lugar acudió personal técnico de la Subsecretaría de Recursos Naturales de la Secretaría de Medio Ambiente de Coahuila, quienes constataron la presencia de dos ejemplares, los cuales fueron introducidos por particulares en dicho cuerpo de agua, ya que no es una especie originaria de Coahuila.

Se informó que se recibió una llamada al sistema de emergencias 911 el día 10 de febrero, mediante la cual se reportó la presencia de un cocodrilo de pantano (Crocodylus moreletii) en el municipio de Ramos Arizpe.

Lee también Voraz incendio consume Sam’s Club en Hermosillo; no se reportan víctimas

Derivado de lo anterior, se dio aviso formal a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), al tratarse de ejemplares de vida silvestre cuya atención corresponde a la autoridad federal, a fin de coordinar las acciones pertinentes.

Las autoridades de Coahuila exhortaron de manera enfática a la ciudadanía no acercarse al área donde se realizó el avistamiento y, en ninguna circunstancia, ingresar a nadar o realizar actividades recreativas en el agua hasta que la autoridad competente confirme la captura y retiro del ejemplar.

Asimismo, se notificó a Protección Civil Estatal y a Protección Civil del Municipio de Ramos Arizpe para que implementen las medidas preventivas necesarias que eviten riesgos a la población que frecuenta la presa.

Lee también Liberan a conductora de atropelló a una joven en Monterrey; víctima es reportada como grave

Cabe señalar que el cocodrilo de pantano se encuentra listado bajo la categoría de Protección Especial (Pr), de conformidad con la NOM-059-SEMARNAT-2010. En ese sentido, se envió solicitud formal a la Dirección General de Vida Silvestre de la SEMARNAT para obtener la autorización correspondiente para su control y manejo.

Ayer, personal de la Secretaría de Medio Ambiente, PROFEPA y especialistas del Museo del Desierto procedieron a la colocación de trampas para la captura segura del ejemplar, con el objetivo de trasladarlo y resguardarlo adecuadamente. Hasta el momento no ha sido capturado.

Por lo pronto, en coordinación con autoridades federales, se analiza un sitio idóneo para su destino final, ya sea en un museo o zoológico del estado de Tamaulipas que cuente con las condiciones técnicas apropiadas.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl/LL