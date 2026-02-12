Un enfrentamiento entre comerciantes de la Central de Abastos y elementos de la Guardia Civil Estatal (GCE) generó momentos de tensión al mediodía de este miércoles en la capital potosina.

De acuerdo con el reporte oficial, el conflicto se originó como una disputa entre particulares en las inmediaciones del centro de abastos.

Sin embargo, la situación se tornó más tensa tras el arribo de los elementos estatales para intervenir en el altercado, momento en el que un grupo de comerciantes presuntamente comenzó a agredir a los oficiales.

Videos difundidos en redes sociales muestran cómo algunos involucrados lanzaron jitomates y otra mercancía, además de propinar golpes contra los uniformados durante el enfrentamiento.

De manera extraoficial, también se reportaron presuntas detonaciones de arma de fuego en el lugar, lo que incrementó la alarma entre locatarios y visitantes; no obstante, la Guardia Civil Estatal no ha confirmado ni proporcionado información adicional respecto a estos señalamientos.

La corporación informó que la situación fue controlada mediante la activación inmediata de los protocolos de seguridad, lo que derivó en la detención de cinco personas presuntamente involucradas en las agresiones.

Tras la intervención, las autoridades señalaron que la zona se encuentra en calma y que las actividades comerciales operan con normalidad, garantizando la seguridad de comerciantes, trabajadores y ciudadanía en general.

Asimismo, se dio a conocer que se reforzará la coordinación con el Patronato de la Central de Abastos para mantener un operativo permanente en las inmediaciones, con el objetivo de preservar el orden y la tranquilidad en uno de los puntos comerciales más importantes de la ciudad.

afcl/LL