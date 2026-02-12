Monterre.y - La conductora que el pasado lunes atropelló a una joven sobre la Avenida Paseo de los Leones, en Monterrey, fue liberada un día después de los hechos.

La mujer fue identificada como Karla de 46 años, quien manejaba un vehículo tipo Honda Accord en color blanco cuando una joven se le atravesó, provocando el atropello.

La joven lesionada de nombre Hortensia Guardado Sánchez de 25 años permanece internada en un hospital privado y su estado de salud es reportado como grave.

La liberación de Karla se reportó el pasado martes después quedar a disposición del Ministerio Público, quien finalmente la deslindó de responsabilidad.

Los hechos ocurrieron el pasado lunes cuando Hortensia caminaba desorientada sobre Paseo de los Leones y se lanzó a los carriles de alta velocidad por donde circulaba Karla.

Familiares de Hortensia confirmaron que la joven padece trastorno de personalidad.

Influencer se ofrece a pagar daños y terapia a conductora

El influencer Aldo Farah Navarro ofreció pagar la reparación de los daños causados al auto de Karla, conductora del vehículo que arrolló a una joven en la avenida Paso de los Leones.

A través de sus redes sociales, el creador de contenido lamentó el accidente en el que “Hortencia (un peatón) cruzó indebidamente por razones que no vamos a juzgar”.

Además, señaló que en caso de que Karla requiera ayuda psicológica, él va a cubrir su terapia durante un año.

Por lo anterior, solicitó a sus seguidores ayuda para obtener los datos de la conductora y poderla ayudar.

