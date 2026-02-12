Culiacán.- Los cinco cuerpos localizados en proceso de descomposición en la caja de una camioneta abandonada a un costado de la autopista Benito Juárez, en el municipio de Navolato, son sometidos a estudios de genética forense para determinar que se trata de las personas desaparecidas en la carretera Los Mochis- Ahome.

La tarde del miércoles pasado, en la caja de una camioneta Pick Up Mitsubishi de modelo antigua, estacionada en el acotamiento del carril de norte a sur de la autopista Benito Juárez, a la altura de la comunidad de la Curva de San Pedro, Navolato, fueron encontrado cinco cuerpos tapados con una lona de color verde y gris.

Según los datos que se conocen, por las vestimentas y algunos rasgos hacen presumir que se puede tratar de cinco personas, miembros de dos familias distintas, todos ellos originarios de la ciudad de Mazatlán, los cuales habían viajado a la ciudad de Los Mochis cuando fueron reportados como desaparecidos por sus familiares.

Lee también Privan de la libertad a seis personas en carretera de Sinaloa; una mujer fue liberada y abandonada con lesiones

Para confirmar sus identidades, la Fiscalía General del Estado les práctica estudios de genética forense para poder certificar que se trata de Luis Ramón “N”, de 38 años, su hijo Luis Armando “N”, de 19 años, los hermanos Juan Antonio y José “N”, de 29 y 17 años, y Heriberto “N”, de 30 años.

Según las investigaciones que se abrieron sobre su desaparición, esta ocurrió el pasado 7 de febrero cuando transitaban en un vehículo sobre la carretera Los Mochis-Ahome, los cuales viajaban acompañados de una mujer de nombre Yuri “N”, la cual fue encontraba abandonada con huellas de lesiones en su cuerpo.

Los familiares de estas cinco personas presentaron las denuncias respectivas, por lo que la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas emitió sus fichas de localización de cada uno de ellos, con nombres completos y características.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl/LL