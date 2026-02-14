Marx Arriaga dice que no dejará su cargo en la SEP; llama a una jornada de protesta en defensa de los libros de texto gratuitos

Más Información
Luego de su despido como director general de Materiales Educativos de la Secretaria de Educación Pública (SEP), Marx Arriaga Navarro, afirmó en sus cuentas de redes sociales que no se retirará de su cargo.
"Protesta con propuesta! Nuestros Comités de Defensa decidieron que resistiéramos en esta oficina donde se defendieron los Libros de Texto. Pero no lo haremos con los brazos caídos. Nos proponemos 24 horas de reflexión crítica sobre el sueño del Humanismo Mexicano y la #NEM", dijo.
Anunció que encabezará una jornada de "Protesta con propuesta", y dijo que permanece en sus oficinas "rodeados por las cloacas de la @SEP_mx." porque "¡o luchamos juntos o nos derrotarán por separado!".
Este viernes, Arriaga Navarro ofreció una conferencia de prensa, en la que señaló que no se le había notificado de su despido, por lo que no se iría hasta recibir una notificación formal.
A pesar de que la SEP confirmó su remoción, Arriaga Navarro decidió defender su cargo frente a la dependencia y llamó a una jornada de 24 horas de protesta en defensa de los libros de texto.
