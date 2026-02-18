Los libros de texto gratuitos durante muchos años permitieron un ocultamiento del "pueblo negro", producto de una educación colonial y eurocentrista, defendió la poeta y pedagoga Nadia López García, en su tesis de licenciatura para titularse en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

La recién nombrada titular de la Dirección General de Materiales Educativos de la SEP, en sustitución de Marx Arriaga, presentó en 2020, su postulado y lo tituló: “Nuestra tercera raíz. Un acercamiento al encubrimiento y el olvido de la afrodescendencia en la educación”.

En éste, la escritora resaltó que los libros de texto generan conciencia nacional, por lo que estos materiales educativos pueden ser considerados “reproductores de identidades” reconocidas desde el Estado.

Antiguos libros de texto de la SEP. Foto: SEP

“Planes de estudio favorecieron a identidades mestizas”

De acuerdo con el trabajo profesional de López García, estos contenidos favorecieron a identidades mestizas, “ello basta con hojear brevemente los libros de texto actuales en donde la mayoría de imágenes y textos no están enfocados al reconocimiento de la población afrodescendiente”.

Para la poeta, esta construcción identitaria forjada desde el Estado contribuye al desconocimiento de la "raíz negra", ya que se le muestra como algo “ajeno” a la diversidad.

“Es así que aunque pareciera que los libros buscan mostrar esa raíz negra que poseemos, en el fondo parece que buscan seguir perpetuando el ocultamiento hacia la misma, pero con formas discretas”, sostuvo la poeta.

En su tesis, aseguró que las menciones que se hacen de pueblos afrodescendientes suelen mostrar información incompleta y equivocada, debido a que solo nombrarlos no explica quiénes son ni cómo forman parte de nuestra diversidad.

Con el fin de sustentar estas afirmaciones, Nadia López García retomó ejemplos analizados por Cristina Masferrer, académica que analizó el libro de cuarto grado, el cual menciona que “aún existen grupos que usan técnicas de caza parecidas a los antiguos nómadas”, asociando a africanos y asiáticos de piel oscura con los “antiguos nómadas”.

Lo más grave, según la maestra Masferrer, es que debajo de estas fotografías se presenta un dibujo con primates no humanos.

Nadia López García fue coordinadora nacional de Literatura en el Inbal. Foto: Fundación UNAM

Por ello, la hoy funcionaria de la SEP señaló que este tipo de imágenes fomentan la relación y asociación entre la población negra y el salvajismo, como en ese ejemplo, donde se hace un símil entre negros y simios, “difundiéndose esta idea entre los estudiantes, considerándola como real”.

“Lo anterior es preocupante debido a que la información crea construcciones mentales y sociales, repitiendo la información que se brinda en los libros de texto con errores graves que pintan un imaginario diferente al que realmente existió y existe en la actualidad”, agregó.

En su argumentación, refirió que esta información presentada en la educación pública no valoraba la diferencia, sino que, por el contrario, podía hasta llegar a ser discriminatorio.

“Considero que el ocultamiento que se realiza del pueblo negro en los libros de texto y planes de estudio es consecuencia e la educación colonia y eurocentrista que tenemos, producto de años de repetir un discurso occidental de la supremacía de las razas, que inicia desde la educación básica extendiéndose hasta la Universidad”, concluyó uno de sus apartados.

Por estos motivos, López García indicó que México es diverso, con muchas raíces culturales, pueblos, lenguas y formas de ver el mundo. “Una de las raíces que es parte de la diversidad de México es la población negra, la cual históricamente ha sido ocultada desde diferentes épocas del Estado”, puntualizó la sucesora de Marx Arriaga en la SEP.

