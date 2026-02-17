Más Información
Bajo los gritos de "¡No estás solo!" y "¡Fuera Mario (Delgado) de la SEP!", Marx Arriaga, exdirector general de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP) abandonó sus oficinas y abordó el Sistema de Transporte Colectivo Metro en la estación Coyoacán.
Su salida se da luego de 100 horas de estar atrincherado al interior de sus oficinas y tras ser notificado de su despido por parte de representantes de la Unidad de Administración y Finanzas de la SEP.
Al salir de su oficina, ubicada en Av. Universidad 1200, Marx Arriaga llevaba en mano los cuadros que adornaban su espacio, uno de ellos del filosofo y economista Karl Marx.
Marx Arriaga ocupo desde 2019 dichas oficinas cuando fue nombrado director de Materiales Educativos por Delfina Gómez Álvarez, actual gobernadora del Estado de México y extitular de la Secretaría.
Al abordar el metro Coyoacán, y en respuesta a la investigación de EL UNIVERSAL sobre presuntos moches y malos tratos del exfuncionario federal hacia sus subordinados, Arriaga negó los señalamientos y dijo que él no hizo "absolutamente nada".
Agregó que dichas versiones son mentiras y calumnias: "Calumnias de EL UNIVERSAL y de todos esos diarios conservadores, no hubo... aquí están los compañeros y colaboradores, no hubo nunca una solicitud de nada (...) lo que buscábamos era justicia social no hacernos ricos y nos vamos como llegamos", expresó.
Marx Arriaga niega malos tratos
En entrevista con medios, Arriaga Navarro rechazó que haya participado en actividades ilícitas al interior de la dependencia, como moches y malos tratos a trabajadores y exempleados, como documentó EL UNIVERSAL, mismas que calificó como “calumnias de los diarios conservadores”.
“No hubo nunca una solicitud de nada. Nos conocen miles de maestros en el país, trabajamos juntos a ellos y nunca se les solicitó nada”, dijo.
“Lo que buscábamos era justicia social, no hacernos ricos. Nos vamos como llegamos”, agregó.
Además, explicó que hay una investigación abierta por parte del Órgano Interno de Control hacia funcionarios de la dependencia que renunciaron en su momento y sostuvo que “yo no hice absolutamente nada”.
