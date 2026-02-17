En cajas y en grandes bolsas negras de plástico, trabajadores de la Secretaría de Educación Pública (SEP) continúan sacando cuadros, libros y varios objetos del exdirector general de Materiales Educativos, Marx Arriaga, quien sigue en la dependencia en espera de que la dependencia le haga llegar el oficio de despido.

De acuerdo con algunos medios, para llegar a la que era su oficina, ubicada, en el piso seis del inmueble, se colocaron varios filtros con elementos policiacos, para evitar la entrada de las y los reporteros.

Continúa desalojo de la oficina de Marx Arriaga tras cuarto día de atrincheramiento este martes 17 de febrero de 2026. Foto: Alberto González/ EL UNIVERSAL

El exfuncionario federal permanece “atrincherado” en las instalaciones de la SEP, en cuya puerta de su oficina hay carteles pegados que expresan el “apoyo total” a Arriaga y al proyecto “Nueva Escuela Mexicana”, mensajes firmados por el CEND-SNTE, el Consejo Nacional de Sistematización y Elaboraciones Pedagógicas.

A poco más de 90 horas de su encierro, Arriaga Navarro sostiene reuniones con sus cercanos; en tanto, personal de su equipo esporádicamente entra a la oficina con diablitos que salen cargados con pinturas, cajas y mobiliario diverso que trasladan hacia los ascensores de las instalaciones de la SEP.

Erick, de 22 años, con una pequeña pancarta en la SEP lee: "Marx tienes muchos huevos" este martes 17 de febrero de 2026. Foto: Fernanda Rojas/ EL UNIVERSAL

A las afueras del inmueble, permanece Erick, de 22 años, con una pequeña pancarta en la SEP lee: "Eres de huevos Marx Arriaga", y que llegó desde las 10 de la mañana para expresarle su apoyo al exfuncionario federal.

Menciona que la SEP no puede deshacerse de elementos tan valiosos como Arriaga, cuyo único pecado, dijo, fue la de difundir a través de los libros de textos sucesos tan importantes, como la guerra sucia o la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

"No le veo nada de malo que sepan sobre los 43 de Ayotzinapa, sobre el 2 de Octubre, sobre la historia en sí. Dicen que Marx es comunista. Pero creo que solo es realista, le está mostrando la realidad como es a los niños. Para qué pintarles otra realidad color de rosa si no es verdad. No milito con ningún partido, pero he de reconocer su valor que tiene", señaló.

Continúa desalojo de la oficina de Marx Arriaga tras cuarto día de atrincheramiento este martes 17 de febrero de 2026. Foto: Alberto González/ EL UNIVERSAL

