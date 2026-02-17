Previo a su extinción, la Auditoría Superior de la Federación (ASF), fiscalizó al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), y confirmó la presunta comisión de actos de corrupción al interior de dicho órgano autónomo.

La Auditoría De Cumplimiento Forense: 2024-0-44100-23-0227-2025 encontró viajes no justificados por parte de las y los comisionados, la presunta entrega de “moches”, e irregularidades en contratos de servicios de limpieza, tal y como lo adelantó EL UNIVERSAL, y que presuntamente generaron daños al erario por un total de 7 millones 356 mil 600 pesos.

De acuerdo con la fiscalización, el INAI realizó pagos sin acreditar la totalidad de la documentación requerida para comprobar las comisiones nacionales e internacionales de los Comisionados del Pleno, y servidores públicos del INAI, así como de comisiones de personas invitadas externas, por un monto de 2 millones 984 mil 200 pesos; “asimismo, se identificaron servidores públicos que utilizaron recursos humanos para fines distintos a los establecidos en la normativa aplicable al INAI”.

El informe, que resguarda los nombres de los involucrados, detalla la entrevista a un empleado, quien denunció que fue usado como “achichincle” de un comisionado:

“El Servidor Público 22 del INAI, manifestó que recibió recursos del Servidor Público 8 del INAI, para realizar compras personales del mismo; además, informó que el Servidor Público 22 del INAI y su madre recibieron en sus cuentas en conjunto un monto total de 678.0 miles de pesos del Servidor Público 8 del INAI para posteriormente entregárselo a él mismo en efectivo, como un favor personal, ingresos de los cuales no se encontró referencia de éstos o de los intereses generados, en su declaración anual del ISR ante el SAT”.

Se detectó el pago a la empresa Ocram Seyer, S.A. de C.V. por 4 millones 200 mil pesos, sin contar con la totalidad de la documentación que acreditara el servicio integral de limpieza de los meses de enero a diciembre de 2024.

También se pagó a Axtel, S.A.B. de C.V. un ponto de 114 mil 400 pesos, sin acreditar la ubicación de un equipo switch y 10 dispositivos de seguridad para acceso inalámbrico pagados durante el ejercicio fiscal 2024.

Se pagó a CONSERMACOM, S.A. de C.V., 57 mil 700 pesos, sin acreditar el formato de entrega y recepción de material e ingreso de equipos correspondientes al mes de octubre de 2024.

Además, la ASF determinó que el INAI contrajo compromisos con cargo al presupuesto del ejercicio fiscal 2024, “sin contar con la autorización del Pleno del INAI para realizar una contratación plurianual”; asimismo, no verificó la entrega de libretas de acceso, lineamientos generales “Consignas”, 163 partes de novedades; y tampoco verificó que 11 elementos que prestaron los servicios de seguridad y vigilancia cumplieran con los requisitos establecidos en los anexos técnicos de los contratos de prestación de servicios números OA/C029/2023 y OA/C025/2024, celebrados con la Policía Auxiliar de la Ciudad de México.

Adicionalmente, se detectó que el INAI no estableció parámetros técnicos estandarizados para el aprovechamiento de reportes de operación de sistemas de seguridad mediante la definición de umbrales críticos y líneas base para el análisis de tráfico de red, consumo de ancho de banda y clasificación de incidentes de seguridad.

Por estas irregularidades, se determinaron seis recomendaciones, cuatro promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal, 14 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria y cuatro pliegos de observación.

