Las acusaciones del exconsejero jurídico de la Presidencia de la República, Julio Scherer Ibarra, contenidas en su libro “Ni venganza ni perdón”, son producto del resentimiento y de su enorme ego, consideró la senadora de Morena, Guadalupe Chavira, mientras que la oposición advirtió que las denuncias del exfuncionario deben ser investigadas, ya que se trata de la presunta comisión de delitos graves.

Chavira calificó el libro como una “novela barata” y acusó a Scherer de mentir con el único objetivo de “confundir y especular” tras su salida del gobierno federal. “Me parece que Julio Scherer está faltando a la verdad. Es un acto irresponsable que busca confundir alrededor de una salida que todos sabíamos que tenía que ser por su desempeño”, afirmó la legisladora de Morena en entrevista.

La legisladora dijo que el exfuncionario no solo traicionó al expresidente Andrés Manuel López Obrador, sino al proyecto político de la Cuarta Transformación, además de que actuó con resentimiento y ego personal, al considerar que merecía un reconocimiento mayor por su paso por la administración federal cuando su desempeño como consejero jurídico fue deficiente.

“Es una traición al movimiento. Si decía que estaba a favor de la transformación del país, le quedó grande su contribución en la historia de este país”, subrayó.

“Quienes hemos conocido a Julio Scherer sabemos que tiene un ego inmenso y que pensaba que tenía los hilos del poder. Pudo haber contribuido, pero no lo hizo bien”, sostuvo.

Guadalupe Chavira emplazó públicamente a Scherer a que acuda al Senado y a la Fiscalía General de la República para presentar pruebas de sus acusaciones.

“Si Julio Scherer tiene pruebas, que venga al Senado y las demuestre. Que haga las denuncias respectivas. Es abogado y sabe cómo hacerlo. No basta un libro para abrir una investigación. Tiene que haber elementos determinantes”, insistió.

Por su parte, el coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya, sostuvo que las acusaciones de Scherer son de tal gravedad que obligan a las autoridades a iniciar investigaciones, independientemente de que el autor presente o no denuncias formales.

“Mucho de lo que él está señalando implica la comisión de delitos que se persiguen de oficio. Las autoridades están obligadas a abrir carpetas de investigación”, afirmó.

Anaya subrayó que las acusaciones sobre presunto financiamiento de campañas de Morena con recursos del crimen organizado configura delitos graves previstos en el Código Penal Federal y que ameritan prisión.

“Es de la máxima gravedad lo que está diciendo. Asegura que dinero del crimen organizado se usó para financiar campañas de Morena de personas que hoy ocupan cargos relevantes”, advirtió.

El senador panista explicó que al tratarse de delitos que se persiguen de oficio, el simple conocimiento de los hechos obliga legalmente al Estado a investigar, sin que sea necesaria una denuncia formal del propio Scherer.

Anaya sostuvo que la falta de investigación podría interpretarse como una confirmación de presuntos vínculos entre Morena y el crimen organizado.

“Si no se abre una investigación, quedará confirmado que estos vínculos van más allá del financiamiento y que existe una complicidad que hace imposible que el gobierno quiera investigar”, afirmó.

