La presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, defendió la trayectoria de Jesús Ramírez Cuevas dentro de la cuarta transformación y aseguró que los “ataques” de Julio Scherer Ibarra en su contra, son ataques contra el movimiento de regeneración nacional.

“Jesús es un compañero que ha contribuido mucho a nuestro movimiento. Solo como ejemplo: él fue el primer director de Regeneración, el periódico dedicado a romper el cerco informativo y revertir las mentiras de la derecha. Los ataques no son contra él, son contra el Movimiento de Transformación”, señaló a través de sus redes sociales.

Julio Scherer Ibarra, exconsejero jurídico del presidente Andrés Manuel López Obrador, acusó a Jesús Ramírez Cuevas, exvocero presidencial y ex coordinador de asesores de la presidenta Claudia Sheinbaum, de sostener reuniones con el llamado "rey del huachicol", Sergio Carmona, quien supuestamente habría financiado campañas políticas de gobernadores de Morena.

En su libro “Ni venganza ni perdón”, escrito junto con Jorge Fernández Menéndez, y que esta semana salió a la venta, el exconsejero jurídico presidencial afirma que Ramírez Cuevas le abrió las puertas del círculo presidencial, “así, Carmona fue presentado a figuras como Mario Delgado y, según versiones, al propio presidente Andrés Manuel López Obrador".

Ante esos dichos es que la presidenta nacional de Morena defendió, la noche de este viernes, al ex vocero de AMLO.

