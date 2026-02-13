Más Información

Sedena desmantela drones del narco en cuatro estados

Sheinbaum no descarta abrir puente aéreo para enviar ayuda a Cuba; dice que no hay restricción de vuelos a la isla

“EU y Cuba deben dejar radicalismos”: Heriberto Galindo, exembajador de México en Cuba

"Cuando AMLO se radicalizó, tuve que renunciar a su gobierno; no me siento traicionado por el expresidente", afirma Julio Scherer

Contingencia ambiental se mantiene en la Zona Metropolitana del Valle de México; es la segunda del año

Aumenta venta de cubrebocas y antivirales por sarampión

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reaccionó entre risas a los dichos del senador , quien aseguró que la senadora, también de Morena, , será la candidata a la gubernatura de Chihuahua.

“Yo sostengo que la senadora va a ser candidata y va a ser gobernadora del estado de . Ya se merece Chihuahua un buen gobierno”, expresó Adán Augusto López en días pasados.

Al respecto, la presidenta Sheinbaum destacó en su conferencia mañanera de este viernes 13 de febrero en Palacio Nacional los procesos que se hacen en Morena, junto a los partidos aliados, para la elección de las candidatas y de los candidatos.

Presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia matutina desde Palacio Nacional (13/02/2026). Foto: Luis Camacho / EL UNIVERSAL
“Es por encuesta, es un método muy bueno porque además, no es encuesta a los militantes de Morena, sino es una encuesta abierta”, dijo al recordar que ella participó para la candidatura presidencial con otros cinco compañeros del movimiento.

“Y se tiene que garantizar obviamente la paridad, que sean mitad mujeres, mitad hombres en los puestos que se proponen, pero son encuestas. Entonces, cualquiera que quiera competir para un puesto de elección popular, pues tiene que ganar su encuesta (...)”, añadió.

nro/apr

