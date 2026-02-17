Diputados locales del PAN propusieron que la Ley del Sistema Público de Cuidados incluya el tema de las estancias infantiles, escuelas de tiempo completo y casas de día para adultos mayores, atención domiciliaria y cooperativas de cuidado.

Apuntaron que este sistema no debe ser la sumatoria de programas sociales ya existentes, como lo está pretendiendo hacer la administración local.

La diputada Lizzette Salgado precisó que el predictamen creado ya comenzó a ser traducido a un lenguaje más accesible, sin incluir las observaciones de la oposición, por lo que confió en que haya voluntad política para crear una gran ley secundaria en donde se incluyan todas las voces y observaciones.

El coordinador Andrés Atayde dijo que se debe consultar un documento “lo más ideal posible” para que la Ciudad tenga la ley de cuidados que merece.