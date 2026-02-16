Tras una reunión de la Junta de Coordinación Política del Senado, su presidente, Ignacio Mier Velazco, confirmo el cierre definitivo del salón de belleza de la cámara alta.

En conferencia de prensa, el legislador de Morena informó que la decisión se tomó por así convenir a los intereses del Senado.

"Aquí no hay decisiones personales, es lo que le conviene a la institución. Y a la institución, que es una de las instituciones más importantes, el Senado mexicano, le interesa que se hable de cuestiones legislativas. Y con eso doy por terminado el tema", indicó.

Mier Velazco dio a conocer que dicha estética solo tenía un sillón, un espacio para lavar el cabello y un espejo reciclados de legislaturas pasadas, que ya fueron guardados en el almacén del Senado, por lo que el espacio que ocupaban ya quedó libre.

"El resto de los utensilios los traía la persona que dignamente se ganaba su sueldo y que fue finalmente victimizada y no tenía nada que ver. Una madre que trabaja, que se gana honestamente el ingreso para su familia, dejó de recibir el apoyo económico que salía de la bolsa del dinero, de la bolsa del monedero de las senadoras".

Detalló que los precios del salón de belleza oscilaban entre los 100 y hasta 500 pesos.

"Era decisión individual de cada una de las senadoras de los grupos parlamentarios de hacer uso de sus servicios. El servicio lo ofrecía esta persona los días de sesión solamente, martes y miércoles. El resto de los días permanecía cerrado.

