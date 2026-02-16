La Secretaría de Marina (Semar) informó que se efectuó la Ceremonia de clausura del Primer Curso de disturbios civiles, en las instalaciones del Centro de Adiestramiento Regional número tres, en Veracruz.

La ceremonia fue presidida por el almirante Ramiro Lobato Camacho, comandante de la Primera Región Naval.

El curso se llevó a cabo del 12 de enero al 13 de febrero y lo concluyeron 48 mujeres Infantes de Marina. Foto: Especial

El curso se llevó a cabo del 12 de enero al 13 de febrero y lo concluyeron 48 mujeres Infantes de Marina, quienes recibieron 262 horas de adiestramiento, y desarrollaron competencias tácticas a nivel sección y compañía.

Esto para aplicar técnicas antimotines para restablecer el orden en la localidad o área estratégica donde se encuentren desempeñando su servicio.

Las uniformadas fortalecieron su disciplina, resistencia física y coordinación operativa, así como su capacidad de toma de decisiones bajo situaciones de estrés, liderazgo, trabajo en equipo y control emocional.

La Semar resaltó que el actuar de los elementos es en apego a la Ley Nacional del Uso de la Fuerza y en respeto a los Derechos Humanos.

La dependencia refrendó su compromiso para fortalecer las habilidades y capacidades del personal naval para continuar sirviendo al país.

