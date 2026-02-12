Más Información

La Secretaría de Marina () presentó la nueva clase de buque Multipropósito (MPV), con un avance general del 37% del acero estructural adquirido en 2024.

La dependencia informó que este buque es un diseño moderno para misiones de de largo alcance, y Plan Marina.

Indicó que para cumplir con lo anterior, contará con capacidades tales que permitan cumplir su cualidad de multipropósito a través de: Amplia habitabilidad, hospital fijo y capacidad de hospital modular, amplia capacidad de carga sobre cubierta y vehículos, capacidad de transporte de vehículos anfibios de mediana escala.

Marina construye un nuevo Buque Multipropósito que prevén usar en 2029 (12/02/2026). Foto: Especial
También embarcaciones menores y transporte de personal, gran capacidad para helicópteros y drones, así como diseño flexible para adaptarse a necesidades futuras.

La Semar resaltó que este proyecto de construcción considera entrar en operaciones en el 2029.

Detalló que la construcción naval responde de manera permanente a las necesidades operativas de la Secretaría de Marina y en consecuencia, a las del país, fortaleciendo una Armada de México desarrollada conforme a los requerimientos estratégicos y particulares de la Nación; porque somos una Marina hecha a la medida de México.

La dependencia reiteró su compromiso con el desarrollo nacional, generando empleos directos e indirectos y de nuevas tecnologías a través de la Construcción Naval.

Marina construye un nuevo Buque Multipropósito que prevén usar en 2029 (12/02/2026). Foto: Especial
