La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recordó que en todas las áreas del gobierno se cuenta con un esquema de “usuarios simulados” para revisar el trato que se les da a las personas.

En su conferencia mañanera de este martes 17 de febrero en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo destacó también una propuesta para la modificación de las leyes anticorrupción.

“Tenemos un esquema de usuarios simulados en muchas áreas del gobierno y también en los consulados, en donde van a hacer trámites a los consulados para ver cuál es el trato que se está pidiendo, y de ahí tenemos información. Y hablamos a los consulados e incluso van servidores públicos de aquí para allá para fortalecer y capacitar a la gente y, si es necesario, cambiar alguna persona”, explicó ante denuncias de colaboradores en Estados Unidos.

“¿Es esto parte del proceso de evaluación?”, se le preguntó.

“Sí, en todos lados tenemos usuarios simulados, es parte de lo que queremos modificar porque queremos oír a la gente”, respondió.

Destacó que hay una propuesta para modificación de las leyes anticorrupción: “Yo digo que hay que empoderar al ciudadano, ese es el objetivo de las modificaciones”, dijo.

Sheinbaum Pardo reconoció que estando en la Presidencia se puede aislar, pero por eso hace sus giras en los estados para escuchar a las personas.

“Yo recibo aquí personas, desde empresarios hasta personas que quieren hacer una denuncia. Le digo a mi gabinete de Seguridad que yo tengo un área de 'inteligencia social' y que me entero de temas. Los compañeros que están en las mesas de seguridad regionales me envían muchas veces información de manera directa.

“Entonces, pues eso me permite tener, en la medida de lo posible, pues mayor información y estas denuncias que ustedes hacen aquí son muy importantes porque nos dan información de lo que está pasando en la representación del gobierno en todos lados”, expuso.

