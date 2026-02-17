La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que el gabinete federal presentará una campaña para evitar el consumo de metanfetaminas y cuidar la salud mental de la población, especialmente de jóvenes.

Durante la conferencia matutina de este martes 17 de febrero, señaló que en la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2025 (ENCODAT) se documentó el aumento del 10 al 14.6% en el consumo experimental de drogas ilegales en adultos. Así como aumento en el consumo de alucinógenos y metanfetamina.

“Ha funcionado el que no haya comerciales, hay una materia en la Nueva Escuela Mexicana que es vida saludable donde ahí se orienta. Vamos a hacer dos campañas, una para metanfetaminas, porque es algo que en ciertos estados ha aumentado. Y la otra que es parte de lo que se ha preguntado aquí varias veces que es el tema de salud mental”, explicó.

La mandataria agregó que parte de estas campañas implica el trabajo masivo de guías para maestros, padres de familias, niñas, niños y adolescentes, así como la aplicación de centros de atención y a la Línea de la Vida, para que se atiendan otros temas además de los problemas de drogadicción.

