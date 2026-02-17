Más Información

La Comisión de Marina del Senado aprobó en fast track por nueve votos a favor y una abstención, la solicitud de la presidenta para que un nuevo grupo de militares estadunidenses, en este caso 12 elementos, ingresen con armamento a territorio mexicano con fines de capacitar a tropas nacionales.

El dictamen avalado en comisiones y que será ratificado por el pleno, este mismo martes, establece la autorización para el ingreso de integrantes del 7/o. Grupo de Operaciones Especiales del Comando de Operaciones Especiales Norte de Estados Unidos, quienes participarían en el evento denominado “” del 27 de febrero al 15 de julio de 2026.

De acuerdo con el documento que recibió el Senado el 11 de febrero, dichos elementos participarán en el Evento No. SOF1 “Capacitación MEXSOF (Defensa)”, que se realizará del 27 de febrero al 15 de julio de 2026.

Las actividades de capacitación abarcan patrullaje táctico,, medicina táctica, métodos de comunicación, combate urbano y rural, combate cercano y puntería avanzada, operaciones de francotirador, neutralización de artefactos explosivos improvisados, operaciones con drones.

Asimismo, buceo de combate e infiltración marítima. Estas prácticas se llevarán a cabo en instalaciones militares del Estado de México y Quintana Roo, como el Centro de Adiestramiento de Fuerzas Especiales en Temamatla y la Base Aérea Militar No. 4 en Cozumel.

