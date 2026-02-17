Sobre la investigación de mineros secuestrados en Sinaloa, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró que la Fiscalía General de la República (FGR) así como el gabinete de Seguridad brindarán detalles cuando sea pertinente. Además, indicó que, en caso de que los trabajadores fueran víctimas de extorsión, se tiene que investigar.

“Ayer hubo una reunión con la Cámara de la Industria Minera donde participaron la mayor cantidad de industrias mineras en el país con el gabinete de Seguridad para poder tener una relación mayor en caso de que vivan alguna situación de extorsión o de este tipo. No lo manifestaron en la reunión, es decir, no plantearon que hubiera un tema de extorsión en las minas. Eso no quiere decir que no vaya a ocurrir o que haya ocurrido en algún caso y, en todo caso, se tiene que investigar”, aseguró.

Durante la conferencia matutina de este martes 17 de febrero, informó que el gabinete de Seguridad ya tiene la relación directa para atender casos de extorsión o problemas de inseguridad en la industria minera.

Destacó que en la reunión realizada ayer, las empresas solicitaron mayor comunicación con el gabinete de Seguridad y, a partir de este lunes 16 de febrero, se les brindó

“La Fiscalía General de la República está en la investigación y ellos son quienes tienen que informar y seguramente nos están escuchando y buscamos que puedan, en el momento que así se permita la investigación, dar mayor información”, reiteró la mandataria.

