La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que este martes sostendrá un encuentro con el ministro de Comercio de Canadá, Dominic LeBlanc, así como con integrantes del gabinete Federal y empresarios canadienses, con el objetivo de fortalecer el comercio y las inversiones entre ambos países.

En conferencia, la Mandataria detalló que alrededor de 400 empresarios de Canadá se encuentran en México en una jornada de vinculación con autoridades y empresarios mexicanos para explorar nuevas oportunidades de inversión.

“Recibo yo al ministro de Comercio de Canadá, Dominic LeBlanc, y a otros ministros; con el gabinete va a estar, obviamente, Marcelo (Ebrard), el secretario de Economía; la secretaria de Energía; la Secretaría de Hacienda y el canciller”, señaló.

La Presidenta explicó que la reunión dará seguimiento a los acuerdos firmados meses atrás con el primer ministro canadiense, Mark Carney, durante su visita a México, y subrayó que el propósito es fortalecer no solo el intercambio comercial, sino también las inversiones bilaterales.

Destacó que existen amplias oportunidades en el sector agroalimentario, donde México podría incrementar exportaciones hacia Canadá, así como importar productos de ese país.

Además, expresó su interés en que empresas canadienses amplíen su presencia en territorio nacional y que compañías mexicanas inviertan en Canadá.

Sheinbaum Pardo enfatizó que el fortalecimiento de la relación México-Canadá no implica la desaparición del tratado comercial entre ambas naciones y Estados Unidos, sino su permanencia con posibles ajustes.

"Va a permanecer porque es beneficioso para los tres países”, aseguró.

Sobre las inquietudes del sector empresarial, indicó que no se han planteado problemas específicos, aunque sí preocupaciones relacionadas con la agilización de trámites, tema en el que —dijo— el gobierno federal trabaja para simplificar procesos tanto para ciudadanos como para empresas.

Finalmente, adelantó que en abril se buscará la ratificación del tratado comercial con Europa, como parte de la estrategia para diversificar y consolidar los vínculos económicos internacionales de México.

