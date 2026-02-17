Más Información

Marx Arriaga, denunciado por maltratos y de pedir moches en la SEP

Se mantiene Fase 1 de contingencia ambiental este martes 17 de febrero; persiste la mala calidad del aire

Billetes de 500, 100 y 200 pesos, los más falsificados

Justicia real para víctimas, la deuda en redes: Olimpia Coral, activista promotora de la Ley Olimpia

Hasta ayer, 16 de febrero de 2026, se registraron 31 muertes causadas por , de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud (Ssa).

El penúltimo registro, del pasado viernes 13 de febrero, reportó 29 personas fallecidas derivado del brote de sarampión, ese mismo día la primera en Chiapas; sin embargo, el fin de semana se sumaron dos muertes más, una en Jalisco y otra en Durango.

Al día de ayer, la dependencia federal reportó en el país, y la mayoría de ellos en Jalisco, que suma 2 mil 659 casos desde que inició el brote, en febrero del año pasado.

Asimismo, la Ssa ha notificado 25 mil 799 casos probables, y tiene en estudio 4 mil 585 casos.

En total, suman 31 decesos por sarampión en , la mayoría ocurridos el año pasado en Chihuahua (21). Las muertes se han registrado en Jalisco (3), Durango (1), Ciudad de México (1), Chiapas (1), Sonora (1), Durango (1), Michoacán (1) y Tlaxcala (1).

