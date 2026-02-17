Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo llamó a vacunar contra el sarampión a niñas y niños de 6 meses a 12 años de edad, especialmente si su primera dosis fue hace seis meses, así como a personas de 13 a 49 años que no se han vacunado o no recuerdan haberse vacunado.

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que en los estados con mayor número de personas contagiadas se reforzará la aplicación de vacunas contra el sarampión “En los estados que ponemos a continuación, donde hay mayor número de personas contagiadas: Jalisco, Colima, Chiapas, Sinaloa, Durango, Ciudad de México, Nayarit, Tabasco, Sonora, Tlaxcala y Puebla, la orientación es que los de 13 años a 49 años que no se han vacunado o que no recuerdan haberse vacunado, vayan por su dosis de vacunación”, dijo.

Sheinbaum se coordina con gobernadores a distancia

La titular del Ejecutivo aseguró que el Gobierno federal mantiene una coordinación permanente con los estados para fortalecer la campaña nacional de vacunación contra el sarampión y garantizar el abasto suficiente de vacunas en todo el país.

Detalló que la semana pasada sostuvo una reunión con las y los gobernadores y que este martes volverán a encontrarse, ahora a distancia, para revisar posibles problemáticas y resolverlas de manera conjunta. “Hay mucha coordinación con las y los gobernadores de todas las entidades. La Secretaría de Salud participa y yo personalmente estoy en estas reuniones”, afirmó.

Sobre las largas filas en centros de vacunación, la mandataria explicó que el horario es de 8 de la mañana a 8 de la noche y se tiene que respetar el horario de trabajo de las enfermeras y enfermeros que aplican las dosis.

“Hay muchas entidades de la República que han abierto otros centros de vacunación. Por eso es la reunión de hoy con los gobernadores para poder tener el mismo criterio en todos lados y que no haya un problema. Idealmente es mejor que se vacune a todos los que estaban en la fila, también las enfermeras y enfermeros tienen un horario de trabajo. Hay que resolver siempre con sentido común estas situaciones y por eso la reunión hoy con los gobernadores para dar la misma orientación en todos lados”, expresó.

¿Quiénes no se pueden vacunar?

Sobre la vacunación a mujeres embarazadas, Ramiro López Elizalde, subsecretario de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional indicó que no se recomienda, pues “las vacunas son virus vivos atenuados, por lo que se les disminuyó el potencial de enfermar y podría transmitirse a través del cordón umbilical”.

“Y en los pacientes o las personas que están inmunocomprometidas también es una sugerencia, a los que están recibiendo quimioterapia o que tienen una enfermedad que le está generando disminución de la inmunidad, también se recomienda esperar, a menos que el médico vea que su nivel de compromiso inmunológico está adecuado, entonces se puede aplicar la vacuna”, detalló.

Durante la conferencia matutina de este martes 17 de febrero, la Mandataria explicó que se pueden conocer los módulos de vacunación en la página: dondemevacuno.salud.gob.mx o llamando al 079.

Han fallecido 29 personas por sarampión en México

El subsecretario de Integración Sectorial y Desarrollo de la Secretaría de Salud, Eduardo Clark García añadió que desde que se confirmó el primer caso de sarampión en febrero de 2025 hasta el día de ayer, se registraron 29 defunciones por esta enfermedad en México.

Mencionó que 21 de los fallecimientos ocurrieron en Chihuahua, el resto en otras entidades federativas y dichas defunciones no representan muertes que han ocurrido en los últimos cinco días.

“Cuando una persona muere y hay una sospecha de que pudo haber sarampión, inicia un proceso largo auditado por expertos externos para validar que ese caso efectivamente ha sido un caso de muerte por sarampión. Por esa razón, estas últimas defunciones que estamos viendo, (la número) 29, no ocurrió en los últimos días, sino en un proceso previo de certificación”, explicó.

Van por 2.5 millones de dosis contra sarampión semanales

Clark García informó que actualmente en Sonora, hay 30 casos activos de sarampión y ninguna muerte documentada por esta enfermedad. El funcionario aseguró que no hay brotes fuera de control y la estrategia de vacunación servirá para evitar que aumenten los casos, principalmente en los estados donde hay más incidencia.

“En Sonora, así como en Durango, en Puebla y en la escala, se suman en esta última semana porque hemos visto algún incremento de casos mayor al que teníamos y queremos sumarlos para que proactivamente podamos atender más rápido y evitar que esos casos crezcan de manera importante”, agregó.

Sheinbaum destacó que, tras el anuncio del reforzamiento de la estrategia, el número de vacunas aplicadas prácticamente se duplicó en una semana y reiteró que la meta es alcanzar 2.5 millones de dosis semanales.

