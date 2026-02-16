Derivado del incremento en los casos de sarampión en el país, la Secretaría de Salud (SSa) ha aplicado 16 millones 252 mil vacunas contra dicha enfermedad, del 1 de enero de 2025 al 13 de febrero de 2026.

“La Secretaría de Salud hace un llamado a las mamás y papás a revisar esquemas de vacunación de sus hijas e hijos y acudir a los servicios de salud para iniciar o completar la vacunación correspondiente, como una medida fundamental de protección individual y colectiva”, invitó la dependencia federal a través de un comunicado.

Hasta el 13 de febrero, en el país se han registrado 24 mil 913 casos probables de sarampión, de los cuales se han confirmado 9 mil 478 contagios.

La Secretaría de Salud también ha confirmado 29 defunciones provocadas por sarampión, la mayoría de ellas en Chihuahua (21).

En lo que va del año, Jalisco es la entidad en la que se han registrado el mayor número de contagios, la dependencia reportó 1 mil 765 casos confirmados, hasta el pasado 13 de febrero.

