La organización previo al Mundial de Futbol 2026, así como el sarampión en la Ciudad de México (Cdmx), fueron los principales temas de los que se abordaron durante la sesión de Cabildo que encabezó la jefa de gobierno, Clara Brugada, a lado de alcaldes y alcaldesas.

Después de dicha reunión, la cual fue celebrada en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, comentó que en dos semanas se instalará una primera mesa entre el gobierno de la CDMX y las alcaldías con el fin de tratar todo lo alusivo con el Mundial y, luego, se harán reuniones con cada demarcación, para ver las necesidades específicas.

“Vamos a ver de manera particular cada alcaldía, todas las necesidades, que son muy distintas, Cuauhtémoc va a recibir a millones de personas como lo hace todos los días, aquí van a dormir, van a turistear, van a comer, —más que en Miguel Hidalgo inclusive—, a pasear —bueno ahí nos damos un tiro—. Justo son las dos alcaldías que más preocupación tenemos como alcaldes de tener a las vecinas y vecinos seguros”, dijo.

En entrevista conjunta, el alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, detalló que las y los alcaldes expresaron su preocupación por temas como basura, desasolve, orden en la vía pública, seguridad y servicios públicos en las demarcaciones, durante este evento de ámbito deportivo, y ante la cantidad de gente que visitará la capital del país.

“Para mí la principal preocupación es que no afecten a nuestros vecinos y segundo que quienes nos visiten se lleven una muy buena experiencia sobre la ciudad, pero sí necesitamos estar coordinados para no duplicar esfuerzos y por el otro lado para contar con los recursos necesarios porque no hay suficientes recursos para el día a día y luego con toda la chamba que se nos va a venir del Mundial, van a llegar muchos visitantes a toda la zona de hoteles, a toda la zona de restaurantes y eso va a implicar aumentar el número de trabajadores”, señaló.

El edil de Miguel Hidalgo indicó que un segundo tema que se trató durante la reunión con la jefa de gobierno fue el sarampión y todas las medidas que se deben implementar con la finalidad de evitar su propagación.

“Hasta ahorita está controlado, o sea, sí ha habido casos, pero no hay que alarmarse. Estos son dos temas”, precisó.

El alcalde precisó que otra preocupación que manifestaron los alcaldes es que se liberen los recursos de obras públicas “porque los tienen congelados en un fideicomiso, el FIMAS y entonces nos obligan a llenar unas fichitas y que las autorice el gobierno de la ciudad y que es necesario que estén liberados con tiempo. El año pasado nos soltaron esos recursos por ahí de septiembre-octubre, no se autorizaron y a partir de esa fecha empezamos las contrataciones, por eso todas las obras públicas en la Ciudad de México se retrasaron”, advirtió.

En la reunión de este lunes estuvieron presentes también el alcalde de Coyoacán, Giovani Gutiérrez; de Cuajimalpa, Carlos Orvañanos; de Gustavo A. Madero, Janecarlo Lozano; de Tláhuac, Berenice Hernández; de Azcapotzalco, Nancy Núñez; de Magdalena Contreras, Fernando Mercado; de Benito Juárez, Luis Mendoza; de Tlalpan, Gabriela Osorio; y de Álvaro Obregón, Javier López Casarín.

