Más Información

Marx Arriaga, denunciado por maltratos y de pedir moches en la SEP

Marx Arriaga, denunciado por maltratos y de pedir moches en la SEP

Nadia López García, la poeta mixteca que sustituye a Marx Arriaga en la SEP; esta es su trayectoria

Nadia López García, la poeta mixteca que sustituye a Marx Arriaga en la SEP; esta es su trayectoria

Funcionarias y morenistas celebran nombramiento de Nadia López García en la SEP; “de Oaxaca para todo México”, resaltan

Funcionarias y morenistas celebran nombramiento de Nadia López García en la SEP; “de Oaxaca para todo México”, resaltan

Billetes de 500, 100 y 200 pesos, los más falsificados

Billetes de 500, 100 y 200 pesos, los más falsificados

Justicia real para víctimas, la deuda en redes: Olimpia Coral, activista promotora de la Ley Olimpia

Justicia real para víctimas, la deuda en redes: Olimpia Coral, activista promotora de la Ley Olimpia

El inauguró la nueva unidad de atención para pacientes quemados en el hospital Rubén Leñero de la Ciudad de México, que prevé atender a 300 mil personas.

En la conferencia mañanera de la presidenta de este martes 17 de febrero en Palacio Nacional, el titular del IMSS-Bienestar, , destacó la modernización y ampliación de las capacidades quirúrgicas y de cuidados especializados en la red de servicios públicos de la capital del país, además que garantizó el 100% de abasto de medicamentos e insumos.

Expuso que esta unidad fortalece la atención de quemaduras de segundo, tercer e incluso cuarto grado, en un manejo integral, control de infecciones, cirugía reconstructiva, injertos cutáneos, rehabilitación temprana: “Y todo, por supuesto, de manera 100% gratuita”.

Lee también

“Estamos inaugurando un área de recuperación, lo que amplía de manera concreta las capacidades resolutivas de nuestro hospital. El hospital Rubén Leñero es hoy un hospital de referencia en la cirugía de alta complejidad dentro del IMSS-Bienestar y esta unidad consolida este papel estratégico en la red pública.

“Modernizamos quirófanos, incorporamos un nuevo sistema hidrosanitario, adecuamos las áreas críticas para garantizar seguridad clínica, incluyendo un área de recuperación especializada con camas hospitalarias destinadas al manejo de estos pacientes con una patología compleja”, detalló.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]