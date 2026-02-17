Este martes, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabeza la conferencia matutina desde Palacio Nacional, para informar sobre los acontecimientos más relevantes de México.

Nación 07:57 AM Becas residenciales del IMSS Zoé Robledo, director general del IMSS, señala que 10 mil 127 personas para residencias médicas de especialidad. Señala que en estos dos periodos presidenciales se han sumado más becas para cursar alguna de las residencias.

Nación 07:51 AM La clínica es nuestra Martí Batres, director general del ISSSTE, presenta los avances de "La clínica es nuestra". Detalla que el presupuesto invertido es de 375 mil millones de pesos.

Nación 07:50 AM Alejandro Svarch, director general del IMSS-Bienestar, corta el listón de apertura de un nuevo hospital.

Nación 07:45 AM

Nación 07:45 AM Inicia conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

mahc