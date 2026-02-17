Más Información
Tras casi 100 horas atrincherado, sale Marx Arriaga de la SEP tras notificación de despido; "¡no estás solo!", le gritan
Tras 99 horas atrincherado en la que era su oficina, Marx Arriaga abandonó las oficinas de la SEP, luego de que representantes de la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Educación Pública (SEP) le entregaron este martes la notificación de su despido como exdirector general de Materiales Educativos.
Este martes, el exfuncionario federal se dedicó a atender reuniones privadas, mientras trabajadores de la dependencia se dedicaron a vaciar su oficina, a la que llegó en febrero pasado.
Se prevé que en unos minutos más salga de la SEP, de Avenida Universidad.
