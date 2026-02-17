Tras 99 horas atrincherado en la que era su oficina, Marx Arriaga abandonó las oficinas de la SEP, luego de que representantes de la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Educación Pública (SEP) le entregaron este martes la notificación de su despido como exdirector general de Materiales Educativos.

Este martes, el exfuncionario federal se dedicó a atender reuniones privadas, mientras trabajadores de la dependencia se dedicaron a vaciar su oficina, a la que llegó en febrero pasado.

Se prevé que en unos minutos más salga de la SEP, de Avenida Universidad.

🗣️ “Yo no hice absolutamente nada”



🔴 Desde el Metro, Marx Arriaga rechazó presuntos 'moches' a trabajadores de la SEP por parte de sus colaboradores.



