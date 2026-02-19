Más Información

Sheinbaum: Fuerzas Armadas garantizan que México decida su destino ante presiones globales; nacieron para defender la soberanía, dice

Sheinbaum: Fuerzas Armadas garantizan que México decida su destino ante presiones globales; nacieron para defender la soberanía, dice

Cravioto descarta conflicto de interés con Fundación Haghenbeck; dice haber pagado 20 mil pesos mensuales de renta por departamento

Cravioto descarta conflicto de interés con Fundación Haghenbeck; dice haber pagado 20 mil pesos mensuales de renta por departamento

"Intoxicación alimentaria", principal línea de investigación en menores poblanos: fiscal; niña que dio positivo a fentanilo sufrió convulsiones

"Intoxicación alimentaria", principal línea de investigación en menores poblanos: fiscal; niña que dio positivo a fentanilo sufrió convulsiones

Militares que golpean a joven en Peribán, Michoacán, ya están bajo custodia; serán sancionados

Militares que golpean a joven en Peribán, Michoacán, ya están bajo custodia; serán sancionados

Mueren alumna del Colegio de Bachilleres 2 y chofer de transporte público tras ataque en Acapulco; otra menor resulta herida

Mueren alumna del Colegio de Bachilleres 2 y chofer de transporte público tras ataque en Acapulco; otra menor resulta herida

Elba Esther debe pagar 19 mdp en ISR; Corte rechaza revisar amparo a su favor por adeudo fiscal

Elba Esther debe pagar 19 mdp en ISR; Corte rechaza revisar amparo a su favor por adeudo fiscal

LA PAZ, BCS.- Para responder de forma efectiva ante alguna situación de riesgo, la irrupción de personas en áreas restringidas o alguna otra amenaza a los puertos, la realizó un Ejercicio de Protección en el recinto portuario de Cabo San Lucas.

La dependencia realizó un despliegue de efectivos en el muelle de este destino turístico, y para evaluar y reforzar los protocolos de seguridad establecidos para instalaciones marítimas.

El Sector Naval de Cabo San Lucas, confirmó que el ejercicio fue coordinado con la Unidad Naval de Protección Portuaria (UNAPROP) de Los Cabos y se desarrolló siguiendo los lineamientos del Código Internacional para la Protección de los Buques y de las Instalaciones Portuarias (PBIP), norma que regulaa nivel mundial.

Lee también

“Este tipo de ejercicios permite verificar la eficacia de los planes de protección portuaria, fortalecer la interoperabilidad entre dependencias y garantizar la seguridad de la operaciones marítimas, comerciales y de pasajeros”, afirmó.

En el simulacro participaron elementos navales, personal de la Administración del Sistema Portuario Nacional, Oficiales de Protección de la instalación portuaria, Capitanía de puerto de Cabo San Lucas, autoridades de seguridad pública de Los Cabos y la empresa Cabo Tender, quienes activaron los protocolos correspondientes.

Lee también

Estas prácticas se han estado realizando en días recientes en varios puertos de México.

La SEMAR refirió que forman parte de los esquemas permanentes de prevención que buscan garantizar la seguridad de, comerciales y de pasajeros en los recintos portuarios del país.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]