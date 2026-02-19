LA PAZ, BCS.- Para responder de forma efectiva ante alguna situación de riesgo, la irrupción de personas en áreas restringidas o alguna otra amenaza a los puertos, la Secretaría de Marina realizó un Ejercicio de Protección en el recinto portuario de Cabo San Lucas.

La dependencia realizó un despliegue de efectivos en el muelle de este destino turístico, y para evaluar y reforzar los protocolos de seguridad establecidos para instalaciones marítimas.

El Sector Naval de Cabo San Lucas, confirmó que el ejercicio fue coordinado con la Unidad Naval de Protección Portuaria (UNAPROP) de Los Cabos y se desarrolló siguiendo los lineamientos del Código Internacional para la Protección de los Buques y de las Instalaciones Portuarias (PBIP), norma que regula medidas de seguridad a nivel mundial.

“Este tipo de ejercicios permite verificar la eficacia de los planes de protección portuaria, fortalecer la interoperabilidad entre dependencias y garantizar la seguridad de la operaciones marítimas, comerciales y de pasajeros”, afirmó.

En el simulacro participaron elementos navales, personal de la Administración del Sistema Portuario Nacional, Oficiales de Protección de la instalación portuaria, Capitanía de puerto de Cabo San Lucas, autoridades de seguridad pública de Los Cabos y la empresa Cabo Tender, quienes activaron los protocolos correspondientes.

Estas prácticas se han estado realizando en días recientes en varios puertos de México.

La SEMAR refirió que forman parte de los esquemas permanentes de prevención que buscan garantizar la seguridad de operaciones marítimas, comerciales y de pasajeros en los recintos portuarios del país.

