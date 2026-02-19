San Cristóbal de las Casas, Chis.- Una adolescente de 14 años de edad fue víctima de violencia sexual y física, por un sujeto que sigue prófugo de la justicia, en el municipio de Juárez, en el norte de Chiapas.

María Teresa López Morales madre de la adolescente, dio a conocer a medios de comunicación, que su hija fue violentada sexualmente el 12 de febrero, cuando se dirigía a la escuela.

Un hombre del que se desconoce su identidad, pero horas después que cometió el presunto abuso sexual en el Centro Social de Juárez, empezó a circular la fotografía que sacaron de la grabación de una cámara de un domicilio cercano.

Ha pasado una semana y el presupuesto agresor continúa en libertad. "Hasta ahorita no tengo respuesta de las autoridades competentes", declaró López Morales.

La adolescente tampoco ha tenido seguimiento médico y psicológico. "Mi hija está sufriendo como yo. Y no es justo; quiero justicia", agregó María Teresa, con lágrima contenido.

El municipio de Juárez se ubica a 200 kilómetros de Tuxtla, la capital de Chiapas, pero los habitantes tiene mayor contacto con municipios de Tabasco. Por ejemplo, Villahermosa, se encuentra a 66 kilómetros de Juárez.

El día de los hechos, a María Teresa le dijeron en la oficina del Ministerio Público que ahí no podía poner la denuncia, porque "no había luz", por lo que tuvo que viajar con la adolescente hasta el municipio de Reforma, a 33 kilómetros de distancia.

Cuando María Teresa se plantó ante el Ministerio Público, la atendieron varias horas después, incluso, tuvo que esperar que llegara el médico legista a la oficina de la Fiscalía de Distrito.

Por su cuenta, María Teresa ha tratado de indagar quién es el encargado de la vigilancia del Centro Social, pero en el ayuntamiento en poder de Oscar Serra Cantoral, que fue reelegido en el cargo por el PVEM, no le han querido brindar información.

"¿Cómo es posible que puedan violentar a una niña, sea quién sea?", se pregunta María Teresa. Hacia las 06:30 horas del viernes 12, el agresor sexual tomó a la adolescente cuando caminaba por la calle y la obligó a ingresar al Centro Social donde cometió el abuso.

Después, el agresor procedió a amordazar y atar de pies y manos a la adolescente, pero fue horas después la niña logró huir del lugar y pedir ayuda con personas que pasaban por el lugar. María Teresa supo de lo que le había ocurrido a su hija, a las 09:15 horas.

Ante la falta de justicia para detener al presunto agresor sexual, María Teresa pidió apoyo de la sociedad civil para sea escuchada. "Ya basta", "A mi hija le rompieron sus sueños; la lastimaron física y emocionalmente". "Pido justicia por favor".

"Nadie se ha acercado a decirme nada". "Esa es mi frustración y mi coraje; solo son vueltas... solo son protocolos (que aseguran están ejecutando las autoridades), solo son vueltas". "No es justo", reclama la madre de la adolescente.

Sabe por habitantes que el presunto agresor sexual sigue viviendo en su casa que se ubica en Juárez, pero las autoridades parecen no verlo. "Casualmente las autoridades no lo ven". "Aquí hay mano negra",

En el ayuntamiento, dice López Morales, tienen información para saber quién tenía la llave de acceso al Centro Social, pero se niegan a proporcionarla. "Mi hija tiene una madre y va llegar hasta las últimas consecuencias", dice María Teresa que cree que la falta de justicia se debe porque su familia no tiene recursos económicos para reclamar justicia.

Debido a que ningún funcionario de la Fiscalía se ha acercado a María Teresa y su hija, han convocado a una marcha este sábado 21 de febrero, a las 16:00 horas.

La organización 50+1 condenó la violación de la adolescente. "Manifestamos nuestra más enérgica condena por la cobarde agresión sexual sufrida por una menor de edad". "Es inadmisible que un recinto público, como el Centro Social municipal, haya sido el escenario de este atroz acto de violencia".

