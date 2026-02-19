Hermosillo, Sonora.- La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora informó que fue formulada imputación en contra de Daniel Jesús “N”, agente de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), por su probable responsabilidad en delitos contra la procuración y administración de justicia cometidos por servidores públicos.

De acuerdo con la autoridad ministerial, el imputado habría alterado la escena del crimen relacionada con el homicidio del empresario y exdiputado local del PAN, Enrique Orozco Oceguera, ocurrido en San Luis Río Colorado.

Presuntamente, el agente destruyó documentación que se encontraba al interior del inmueble donde se perpetró el asesinato.

Lee también A 20 años de la tragedia en Pasta de Conchos, familias realizan misa en memoria de los mineros; exigen verdad y justicia

Durante la audiencia inicial, celebrada tras la ejecución de una orden de aprehensión, el Ministerio Público presentó los datos de prueba para solicitar la vinculación a proceso.

La defensa del acusado solicitó la ampliación del término constitucional de 144 horas, por lo que la audiencia continuará el próximo 23 de febrero a las 14:00 horas.

En tanto, el Juez de Control dictó la medida cautelar de prisión preventiva justificada.

La Fiscalía estatal reiteró que actuará con rigor ante cualquier conducta que atente contra la correcta procuración de justicia, aun cuando los señalados formen parte de la propia institución.

Lee también "Intoxicación alimentaria", principal línea de investigación en menores poblanos: fiscal; niña que dio positivo a fentanilo sufre epilepsia

El homicidio

El empresario Enrique Orozco Oceguera fue asesinado la tarde del martes 17 de febrero al interior de su establecimiento, dedicado a la venta de equipos e insumos para el tratamiento y purificación de agua.

Los hechos se registraron minutos antes de las 16:00 horas en un local ubicado sobre la avenida Libertad, entre calles 12 y 13, en San Luis Río Colorado.

Lee también Familia de Mérida denuncia presunta red de extorsión de supuestos empleados de CFE; les exigieron 12 mil pesos o les "cortarían la luz"

Información preliminar indica que un sujeto ingresó al negocio y exigió al propietario abrir la caja fuerte; ante la negativa, el agresor le disparó.

Elementos de distintas corporaciones policiacas y paramédicos acudieron tras el reporte de detonaciones, pero al arribar confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales.

La zona fue acordonada para el procesamiento por parte de Servicios Periciales, mientras agentes ministeriales iniciaron las investigaciones correspondientes.

Lee también Tribunal de Control suspende proceso penal contra tres exfuncionarios de Universidad Autónoma de Campeche; entre ellos, el exrector

Perfil del empresario

Además de su actividad en el ramo de sistemas para el tratamiento de agua, Orozco Oceguera tuvo participación activa en la vida pública local. Fue impulsor del Parque Industrial de San Luis Río Colorado y formó parte del Consejo Consultivo del organismo operador del agua.

Economista de formación, también incursionó en la política, donde dirigió por un periodo al panismo local y se desempeñó como analista y columnista del periódico Tribuna de San Luis, espacio desde el cual expresó de manera constante sus posturas sobre temas económicos y políticos del municipio y del estado.

Las autoridades mantienen abierta la investigación tanto por el homicidio como por la presunta alteración de la escena del crimen.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr