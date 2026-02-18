Chicxulub Puerto, Yucatán.- Una tragedia enlutó a una familia de Chicxulub Puerto, luego de que una fuerte discusión entre dos hermanos terminó en el asesinato de uno de ellos.

Los reportes policiacos indican que los fatales hechos ocurrieron en un predio, ubicado en la calle 19 entre 14 y 16, del citado puerto.

Testigos señalaron que todo comenzó con una fuerte discusión entre dos hermanos, la cual escaló hasta convertirse en un acto violento.

También, comentaron que el conflicto se originó, en medio de una reunión por el carnaval en la que hubo un exceso en el consumo de alcohol.

Señalaron que al calor de la discusión, uno de ellos empujó a su hermano, quien al caer, se golpeó la cabeza con fuerza, por lo que perdió la vida de manera instantánea. Al ver lo ocurrido, el responsable se dio a la fuga.

Tras el reporte al número de emergencias, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) arribaron al sitio para acordonar el área, mientras que agentes de la Policía Estatal de Investigación (PEI) iniciaron las diligencias correspondientes para el esclarecimiento de los hechos y se implementó un operativo para capturar al responsable.

