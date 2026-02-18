En la instalación del Comité Coordinador Nuevo León rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, el alcalde de Escobedo, Andrés Mijes, hizo un llamado a fortalecer una coordinación metropolitana auténtica y funcional que permita presentar a la entidad ante el mundo con planeación, orden y resultados medibles.

En su papel como presidente de la Mesa de Coordinación Metropolitana, y ante autoridades de los tres niveles de gobierno, así como representantes de la FIFA, Mijes destacó que el Mundial representa una oportunidad única para convertir los desafíos comunes en beneficios permanentes para la población.

“No se trata únicamente de anunciar un comité. Estamos conformando un equipo que entiende que el Mundial 2026 es una oportunidad histórica para proyectar a la Zona Metropolitana de Nuevo León con orden, con planeación y con resultados”, afirmó.

El edil subrayó que el impacto del evento no debe limitarse a las semanas que dure la competencia, sino dejar infraestructura, organización y condiciones que permanezcan durante décadas.

“El Mundial no dura un mes. Lo que construyamos para el Mundial debe durar muchos años”, sostuvo.

Añadió que el esfuerzo conjunto debe traducirse en mayor generación de empleos, atracción de inversiones y crecimiento con justicia social, en sintonía con la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

“Eso es lo que queremos que deje el Mundial: una generación más preparada, una metrópoli más coordinada y un Nuevo León más competitivo”, expresó.

Desde Escobedo, señaló que el municipio ya forma parte de esta agenda internacional mediante proyectos como el festival “Goles de Cabeza”, una iniciativa que combina deporte, cultura, educación e identidad con enfoque metropolitano, y que iniciará el próximo 23 de febrero. Las actividades podrán consultarse en las redes oficiales del municipio @GobEscobedo.

Para concluir, Mijes exhortó al Comité Coordinador a trabajar con estrategia y visión integral, al señalar que es necesario “jugar en las tres líneas”: proteger la imagen internacional del estado, organizar con inteligencia y actuar con visión de futuro para consolidar un Nuevo León más fuerte y preparado para los retos globales.

