Juchitán, Oax. – Para los pobladores de Huamúchil, la intercepción de una avioneta y el aseguramiento de paquetes de cocaína en dos camionetas, fue “un espectáculo como de cine o de circo”. Eso sí, ningún disparó se oyó, aunque los tripulantes de la aeronave, escaparon.

Poco antes de las 15 horas de ayer martes, los pobladores de esa tranquila comunidad pesquera que pertenece a San Dionisio del Mar, y cuenta con mil 800 habitantes, se sorprendieron cuando vieron que, en el cielo, sobre la laguna inferior, un avión militar perseguía a una avioneta civil.

El avión militar obligó al piloto de la aeronave civil, color blanco, a descender entre palmeras y matorrales, en inmediaciones de Cerro Prieto, hasta donde llegaron unas personas conduciendo dos camionetas, aprovechando la retirada del avión militar.

Como a las 15 horas con 30 minutos, en lo que los ocupantes de las camionetas, una blanca y otra oscura, colocaron los paquetes de cocaína a sus vehículos, con la pretensión de alejarse del sitio, apareció en el cielo un helicóptero militar, que los persiguió.

La gente, en lugar de resguardarse en sus casas, salió a las calles y como si se tratara de un espectáculo de cine o de circo, expectantes seguían con atención cada detalle, como cuando el helicóptero descendió en el campo de futbol de la primaria “Olimpia”, de Huamúchil.

Paquetes de droga asegurados tras operativo en Oaxaca (18/02/2026). Foto: Especial

Arrinconados frente al mar, justo en el embarcadero de las cooperativas pesqueras y perseguidos por vehículos militares, los desconocidos abandonaron las dos camionetas, una Ford y otra Ram, pickups, cargadas de paquetes de droga que transportaba la “avioneta clandestina”.

Entre tres y cuatro ocupantes de las camionetas escaparon, según señalaron algunos policías, e incluso dos o tres, arrebataron dos motocicletas a vecinos del lugar para huir, otros abordaron moto taxis y escaparon.

Unos se fueron hacia la carretera Panamericana, otros tomaron con rumbo a San Dionisio, comentaban atropellada y contradictoriamente los pobladores, quienes como en un final de película, vieron cómo las fuerzas armadas resguardaron durante la noche, el cargamento ilegal.

Al mediodía de este miércoles, con las calles vacías, debido a que la autoridad municipal ordenó el cierre de las siete escuelas de diferentes niveles, por razones de seguridad, los elementos de las fuerzas armadas retiraron de Huamúchil la droga y los vehículos.

