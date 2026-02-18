Más Información

Pachuca.- La Fiscalía General de la República dio a conocer que cinco sujetos fueron sentenciados a siete años y ocho meses de prisión, luego de que se les asegurara un durante un operativo conjunto en Tula, Hidalgo.

Precisó que las cinco personas fueron detenidas en posesión de armas largas, pistolas, cartuchos y equipo táctico, tras un operativo realizado de manera coordinada entre la , la Guardia Nacional y la Subsecretaría de Operación Policial.

En los hechos se acreditó la responsabilidad de Jorge N, Iván N, Santiago N, Omar N y Asgar N, quienes fueron sentenciados por los delitos de portación de arma de fuego y posesión de cargadores de .

Durante la intervención se les aseguraron cinco armas largas tipo fusil, tres armas cortas tipo pistola, 279 cartuchos de distintos calibres, 12 cargadores, cinco casquillos percutidos, cincoy una camioneta.

Durante la audiencia de control, en procedimiento abreviado, el juez determinó una pena de siete años y ocho meses de prisión para cada uno de los imputados, así como una amonestación, multa económica y el decomiso del armamento asegurado.

aov/cr

