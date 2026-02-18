Cuernavaca. - La Fiscalía General del Estado de Morelos detuvo a Víctor Manuel “N”, “El Tauro”, de 59 años, como presunto responsable de una red de extorsiones que operaba bajo un esquema de simulación en diversos comercios y domicilios del municipio de Cuautla.

El imputado utilizaba una bicicleta para desplazarse y entregar mensajes escritos en papel donde exigía depósitos bancarios a cambio de no atentar contra la integridad de las víctimas; las investigaciones preliminares lo relacionan con al menos 12 carpetas de investigación vigentes, aunque se estima su participación en otros 30 incidentes bajo el mismo “modus operandi”.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana en Morelos (SSPC), Miguel Ángel Urrutia, informó que a diferencia de las células delictivas que azotan la región, “El Tauro” no pertenecía a ningún grupo criminal, sino que aprovechaba el clima de violencia en el estado para amedrentar a ciudadanos, utilizando amenazas de ataques que no tenía capacidad de ejecutar.

La detención ocurre en un contexto crítico para Morelos, entidad que durante el 2024 y 2025 ha registrado tasas de extorsión que superan la media nacional, posicionando a Cuautla como uno de los municipios con mayor incidencia de este delito debido al cobro de piso y la actividad de bandas locales.

De acuerdo con los reportes más recientes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), al cierre de 2025 Morelos registró un acumulado aproximado de 240 carpetas de investigación, sin embargo, organizaciones como el Consejo Ciudadano de Seguridad estiman una cifra negra superior al 95%, lo que situaría los casos reales por encima de los 4 mil 500 incidentes.

En este primer bimestre de 2026 se han reportado oficialmente 38 casos, lo que representa un incremento del 12% en comparación con el mismo periodo del año anterior. La modalidad de "cobro de piso" y la extorsión telefónica/mensajería siguen siendo las principales variantes.

