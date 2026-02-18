Más Información
¡No te espantes! Simulacro regional este 18 de febrero en CDMX y Edomex; sigue aquí el minuto a minuto
Sheinbaum va por eliminar pensiones millonarias de exfuncionarios de confianza; anuncia iniciativa de reforma
Un corralón que operaba sin permisos oficiales en la zona montañosa central de Veracruz fue asegurado junto con 327 vehículos, por autoridades ministeriales.
Fueron elementos de la Fiscalía General del Estado quienes encabezaron un operativo de cateo en el interior del corralón ubicado en la localidad Cuautlapan del municipio de Ixtaczoquitlán.
Con fiscales, peritos y policías ministeriales, así como con elementos del Ejército mexicano, Marina, Guardia Nacional y Policía Estatal, se dio cumplimiento a una orden judicial de cateo.
Durante el operativo se localizaron tableros con 163 llaves de vehículos, 327 unidades vehiculares, ligeras y pesadas, así como hierba seca color verde con características similares a la marihuana.
La movilización policial causó expectación entre los habitantes de esa zona, una región con altos niveles de violencia.
Balacera deja un muerto y 10 heridos en San Francisco del Rincón, Guanajuato; mayoría de víctimas son menores de edad
afcl/LL
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]