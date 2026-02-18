Un corralón que operaba sin permisos oficiales en la zona montañosa central de Veracruz fue asegurado junto con 327 vehículos, por autoridades ministeriales.

Fueron elementos de la Fiscalía General del Estado quienes encabezaron un operativo de cateo en el interior del corralón ubicado en la localidad Cuautlapan del municipio de Ixtaczoquitlán.

Con fiscales, peritos y policías ministeriales, así como con elementos del Ejército mexicano, Marina, Guardia Nacional y Policía Estatal, se dio cumplimiento a una orden judicial de cateo.

Durante el operativo se localizaron tableros con 163 llaves de vehículos, 327 unidades vehiculares, ligeras y pesadas, así como hierba seca color verde con características similares a la marihuana.

La movilización policial causó expectación entre los habitantes de esa zona, una región con altos niveles de violencia.

