San Francisco del Rincón.- Una persona murió y 10 más fueron heridas, la mayoría niños, en un ataque armado en un parque de la colonia Renovación del municipio de San Francisco del Rincón.

La balacera ocurrió alrededor de las 10:00 de la noche de este 17 de febrero de 2026 en la calle 5 de Mayo, a donde arribaron hombres con armas largas que dispararon a las personas que convivían en ese punto.

De acuerdo al reporte preliminar los agresores huyeron en motocicleta, mientras familias y vecinos clamaban ayuda para las víctimas.

Varias personas heridas fueron trasladadas por sus propios medios al hospital comunitario de San Francisco del Rincón.

De acuerdo al reporte preliminar, 10 personas reciben atención médica por las lesiones producidas por los balazos y una falleció en el área de urgencias, y seis fueron dadas de alta.

Varias de las víctimas son niñas y niños de entre 6 y 10 años, de acuerdo a los reportes previos.

La Guardia Nacional y elementos del Ejército resguardaron el lugar de los hechos, mientras peritos forenses procesaron la escena y recopilaron indicios.

La Fiscalía General del Estado han proporcionado informó que inició una Carpeta de Investigación por esos hechos.

Gobernadora condena ataque contra menores de edad

La gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo condenó lo ocurrido anoche en San Francisco del Rincón, donde niñas, niños y adolescentes resultaron heridos en un hecho absolutamente inaceptable.

En sus redes sociales informó que dio instrucciones a las Secretarías de Seguridad y Salud para brindar atención médica inmediata, así como acompañamiento integral a las familias afectadas.

La mandataria afirmó que están trabajando en estrecha coordinación con la Fiscalía General del Estado para esclarecer los hechos y llevar ante la justicia a los responsables.

“En las próximas horas sostendré la reunión con el Grupo de Inteligencia Operativa en materia de seguridad para dar seguimiento puntual a este caso y reforzar las acciones en la zona”.

Aseveró que en Guanajuato no normalizamos la violencia y mucho menos cuando vulnera a nuestra niñez.

Ofreció que actuarán con firmeza, responsabilidad y toda la fuerza del Estado.

