Fueron integrantes de "La Barredora", el brazo armado del Cártel Jalisco Nueva Generación, quienes perpetraron el asesinato de tres jóvenes y dejaron a cinco personas heridas durante un ataque ocurrido el pasado fin de semana frente a un antro en la zona de mayor afluencia turística y de diversión de la ciudad de Puebla.

La titular de la Fiscalía General del Estado de Puebla, Idamis Pastor Betancourt, confirmó que fue dicho grupo delictivo el que planeó y ejecutó el asesinato de los jóvenes Gisele, Joaquín y Emmanuel Esteban a las afueras del antro “Despecho”, lo que causó gran conmoción entre la sociedad poblana.

“Puedo adelantar que fue parte del grupo de La Barredora quienes realizaron este ataque”, dijo en declaraciones a la televisora estatal.

La funcionaria recordó que por el caso fueron detenidas cuatro personas, entre ellas un menor de edad, el cual fue vinculado a proceso por los presuntos delitos de homicidio y lesiones.

“Llevamos avances al respecto para saber cuál fue el móvil”, agregó la fiscal, quien reveló que llevaron a cabo cateos a viviendas donde residían los sicarios que perpetraron el ataque la madrugada del 14 de febrero.

Y aclaró que no existen indicios que las tres víctimas tengan relación con dicha organización criminal.

“Estamos en las indagatorias; no podría decir que tuvieran relación con este grupo, porque no es así. Hasta el momento no tenemos esa información”, subrayó Pastor Betancourt.

El crimen de los tres jóvenes causó indignación social y exigencia de justicia de diversos sectores.

La Universidad Iberoamericana Puebla y la Universidad de las Américas Pueblas, de donde eran egresados dos de las víctimas, lamentaron el crimen y exigieron justicia.

