¿Cómo es el bar "Sala de Despecho"?; establecimiento donde ocurrió una balacera en Puebla

La madrugada del pasado sábado 14 de febrero ocurrió una balacera en los accesos de un bar en la ciudad de Puebla, la cual dejó tres muertos y cinco heridos.

El ataque armado se dio en la zona comercial de Angelópolis, enfrente del establecimiento conocido como "Sala de Despecho", cerca de la Estrella de Puebla, una rueda turística emblemática de la ciudad.

De acuerdo con informes de la Fiscalía General del Estado de Puebla, los hechos violentos se dieron en un ataque directo, resultando en el fallecimiento de dos hombres y una mujer, identificados como Gisele Ortiz Carreto, de 33 años; Manuel Esteban Campana, de 28 años; y Joaquín Wirthy, de 34 años.

La sucursal está ubicada en la popular zona de Angelópolis de la capital poblana. Foto: Google Jesper Olsen

¿Cómo es "Sala de Despecho"?, bar donde ocurrió el ataque armado en Puebla

"Sala de Despecho", también conocido solo como "Despecho", es un concepto de bares tipo "cantina contemporánea" de México, con sedes en diversas ciudades de la República —como CDMX, Guadalajara, Querétaro, Cancún, etc.—, y de otros países —como España, Venezuela, Colombia, EU, etc.—.

La cadena maneja una temática inspirada en desahogar el mal de amores a través de la música, incluyendo los clásicos de despecho, rancheras y baladas intensas ideales para cantar a todo pulmón.

Ofrecen karaoke —a menudo con micrófonos— y pantallas, para que los asistentes interpreten los temas de desengaño.

La sucursal de Puebla está ubicada en Osa Mayor 4901, Reserva Territorial Atlixcáyotl, Centros Comerciales Desarrollo Atlixcayotl, 72190 Heroica Puebla de Zaragoza.

En su página web oficial, la cadena se describe como una "experiencia inolvidable y casi canónica" en la que se expone "lo mejor de la cultura pop mexicana".

También ofrecen platillos y coctelería, promocionados como: "Platillos exquisitos y cantineros. Coctelería deliciosa y divertida Y una curaduría musical para cantar desde el corazón y (des)ahogar cada una de tus penas".

