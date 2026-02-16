Fuerzas estatales y federales aseguraron un arsenal y un inmueble donde presuntamente se resguardaba Roberto N., alias “El Bukanas”, un poderoso líder delincuencial que opera en Puebla y Veracruz, el cual lleva más de una década burlando a las autoridades.

Fue en el municipio poblano de Chignahuapan donde fuerzas federales, castrences, estatales y municipales llevaron a cabo operativo especial en un inmueble donde se almacenaba armamento y posible droga.

Tras la incursión, localizaron 12 armas largas de fuego, dos lanzagranadas, dos granadas, cargadores abastecidos, un chaleco balístico, 1.5 kilogramos de aparente cristal y un vehículo.

En la intervención participaron elementos de la Secretaría de Marina, Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad Pública Estatal y Fiscalía General del Estado (FGE).

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno de Puebla, en el lugar presuntamente se resguardaba Roberto N., alias “El Bukanas”, identificado como generador de violencia y vinculado con delitos contra la salud, en materia de hidrocarburos y homicidio.

¿Quién es El “Bukanas”?

El “Bukanas”, quien fue Policía Municipal en Veracruz, es un líder delincuencial que opera en los límites de los estados de Puebla y Veracruz, y desde hace más de una década es considerado como un obejtivo prioritario sin que pueda ser capturado.

Inicialmente perteneció al grupo criminal autodenominado los “Zetas”, pero luego tomó el liderazgo cuando en un operativo realizado en la Ciudad de Puebla se detuvo al líder del grupo delictivo conocido como el “Lalo”.

Autoridades estatales y federales lo señalan de controlar el robo de hidrocarburo, ataques en trenes, secuestro, extorsión y el asalto a transporte en carreteras de ambas entidades, así como de estar detrás de multiples hechos de violencia.

En 2018, el segundo al mando del grupo delictivo de "El Bukanas”, fue capturado por fuerzas federales. Se trató del líder delincuencial Saúl “N”, hermano Roberto “N” alias "El Bukanas”.

