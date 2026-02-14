Otra confusión, víctimas atacadas en antro de Angelópolis, Puebla; caen 4 sicarios

El asesinato de tres personas (una mujer y dos hombres) ocurrido la madrugada del 14 de febrero durante un ataque armado en los accesos de un bar de la ciudad de Puebla, podría haberse tratado de una confusión, según indicaron las autoridades.

Las primeras investigaciones del crimen -ocurrido frente al establecimiento denominado “Sala de Despecho” y por el cual fueron detenidos cuatro presuntos responsables- indican que los sicarios se habrían equivocado del objetivo.

Fuentes policiales y ministeriales revelaron que los atacantes tenían como encomienda asesinar a una persona que viajaba en una camioneta blanca Mercedes Benz, sin embargo, atacaron a los ocupantes de un vehículo similar.

Las víctimas fueron identificadas como Gisele "N", Joaquín "N" y Emmanuel Esteban "N". Según declaraciones de funcionarios estatales, los atacantes prepararon el atentado durante un mes con seguimientos e incluso se hospedaron cerca del lugar donde ocurrieron los hechos.

Durante el crimen, ocurrido en una de las zonas turísticas más concurridas de la capital poblana, cinco personas más resultaron heridas; las autoridades consideraron a estos últimos como daño colateral.

Tras el ataque, fuerzas policiales lograron la captura de cuatro presuntos sicarios, quienes quedaron en manos de autoridades ministeriales; y la Fiscalía General del Estado reveló que se había tratado de un ataque directo.

El asesinato de hoy conmocionó a la sociedad poblana por el número de fallecidos y heridos; además causó temor, ya que el hecho se efectúo en una de las zonas de antros más concurridas, denominada Angelópolis; y cerca de la Estrella de Puebla, una rueda turística emblema de la ciudad.

Olas de violencia en alza

Cabe recordar que en noviembre del año pasado, un comando armado perpetró un ataque incendiario contra el centro nocturno “La Coss” de la ciudad de Puebla, donde dejaron encerradas a 14 personas, de las cuales cinco murieron asfixiadas en el lugar y dos más fallecieron en hospitales.

Las primeras investigaciones, dadas a conocer por autoridades estatales, revelaron que el violento ataque estaba relacionado con el cobro de piso y el narcomenudeo.

Desde hace algunos años, el estado de Puebla sufre los estertores de la violencia relacionada con la operación de bandas de narcomenudistas y de huachicol. En la zona metropolitana de la ciudad se registran constantes asesinatos individuales y la aparición de cuerpos por distintos municipios.

De modo que, los hechos de violencia extrema en Puebla, como masacres, mutilaciones, descuartizamientos, calcinamientos, torturas y asesinatos de infantes registraron un incremento durante el año pasado (2025), según documentó la organización civil Causa en Común.

