Tres personas asesinadas y al menos cinco heridas dejó un ataque armado ocurrido en un bar de la zona metropolitana de la Ciudad de Puebla.

Fue durante la madrugada de hoy, cerca de las 02:00 horas, cuando un grupo de sicarios arribó al antro conocido como el Despacho, ubicado en la zona de Angelópolis, la de mayor movimiento económico, turístico y social de la zona de la capital.

Los atacantes dispararon contra clientes y personal de la negociación, dejando en el lugar a tres personas asesinadas y al menos a cinco heridos de bala, los cuales fueron trasladados a hospitales de la zona.

Una intensa movilización policial ocurrió en el lugar, sin que se tenga informes de posibles responsables detenidos.

Apenas en noviembre del año pasado, un comando armado perpetró un ataque incendiario contra el centro nocturno “La Coss” de la ciudad de Puebla, donde dejaron encerradas a 14 personas, cinco de las cuales murieron asfixiadas en el lugar y dos más fallecieron en hospitales.

Las primeras investigaciones -dadas a conocer por autoridades estatales- revelaron que el violento ataque pudiera estaba relacionado con el cobro de piso y el narcomenudeo.

El estado de Puebla sufre, desde hace algunos años, los estertores de la violencia relacionada con la operación de banda de narcomenudistas y de huachicol; en la zona metropolitana de la ciudad de Puebla se registran constantes asesinatos individuales y la aparición de cuerpos por distintos municipios.

Tan es así, que los hechos de violencia extrema en Puebla -como masacres, mutilaciones, descuartizamientos, calcinamientos, torturas y asesinatos de infantes- registraron un incremento durante el año pasado (2025), según documentó la organización civil Causa en Común.

En su informe anual denominado “Galería del horror: atrocidades y eventos de alto impacto registrados en medios periodísticos”, la ONG reportó un total de 203 casos de extrema violencia con 106 víctimas en territorio poblano.

Las cifras muestran un aumento de la crueldad en la violencia criminal, pues durante el 2024 registró 152 hechos de violencia extrema (51 menos que en 2025), aunque un mayor número de víctimas con 248.

